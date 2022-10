Barletta, minacce e vessazioni alla moglie: 57enne allontanato da casa

BARLETTA - La polizia di Barletta ha allontanato un 57enne del posto dalla casa familiare, dal momento che l'uomo sarebbe responsabile di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. Dalle indagini sono emerse condotte ripetute negli anni, vessazioni morali e fisiche, e la donna non aveva mai denunciato per timore di ritorsioni, fino a un allarmante episodio avvenuto in agosto in cui fu richiesto l'intervento degli agenti. L'uomo sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.