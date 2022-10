Fuggì da carcere Altamura approfittando di un permesso di lavoro: rintracciato

I carabinieri di Bisceglie (Bt) coadiuvati dai colleghi di Trani hanno tratto in arresto il detenuto 56enne che era evaso dal carcere di Altamura lo scorso 12 settembre. L’uomo, che stava scontando una pena per ricettazione e violenza sessuale, aveva

fatto perdere le proprie tracce durante le ore di lavoro che era autorizzato a svolgere lungo il perimetro interno del carcere.

I carabinieri dopo numerosi appostamenti e riscontri l'hanno localizzato a Margherita di Savoia, dove si nascondeva in un appartamento del centro in compagnia di una donna.

Il fuggitivo per i propri spostamenti utilizzava una macchina risultata poi rubata ed è stato condotto in carcere a Foggia.