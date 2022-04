Barletta, Rinaldo Pinto scelto come ambasciatore europeo per il clima

BARLETTA - Rinaldo Pinto è “Ambasciatore del Patto Europeo per il clima”. A conferire la medaglietta al 29enne barlettano è stata la Commissione Europea. Da questo momento in poi, Rinaldo, che ha concorso all’iniziativa “Green Deal”, sarà testimonial di un ampio progetto che avrà quali obiettivi la promozione di attività volte a contrastare il degrado ambientale, soprattutto a livello locale, e sensibilizzare la collettività sul tema dei cambiamenti climatici.

“Al di là delle azioni intraprese dai nostri Governi, anche noi cittadini possiamo fare la differenza per le nostre città e i nostri paesaggi – ha spiegato Franco Pinto, papà di Rinaldo, che accompagna suo figlio in questa nuova sfida. Non servono grandi sforzi, basta avere alcune accortezze: fare la raccolta differenziata, consumare meno energia, più riciclo meno acquisti. Dobbiamo agire in fretta e unire le forze. Siamo convinti infatti che giocando in squadra si possono tagliare più traguardi, per questo stiamo facendo rete con altri Ambasciatori, associazioni e semplici cittadini del resto d’Italia e Europa. Non vediamo l’ora di partire con il progetto che ci vedrà a fianco dell’Ambasciatore del Saluto: Lorenzo Cardone, per gli amici Lollo, e suo padre Franco che abbiamo avuto l'onore di conoscere durante uno dei loro viaggi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'autismo”.

Rinaldo è un ragazzo che ama la musica, come molti dei suoi coetanei adora restarsene a casa. Per questo papà Franco lo “costringe” spesso a lunghe passeggiate lungo la litoranea di Ponente a Barletta. Quelle semplici camminate per papà e figlio si sono trasformate in un’esperienza assai più intesa. Per due anni, Franco e Rinaldo hanno affrontato fianco a fianco il cammino che conduce a Santiago de Compostela. Un viaggio parecchio faticoso, intervallato da panini farciti e bibite fresche nei boschi. Un viaggio che ha legato entrambi alla natura. Adesso Rinaldo, portatore di disabilità, ha un altro cammino da affrontare, per rendersi megafono di un messaggio importante e sollecitare l’adozione di stili di vita adeguati alla tutela degli equilibri degli ecosistemi, perché come lui stesso ricorda: "Se posso farlo io puoi farlo anche tu".

Si partirà da Barletta con la piantumazione di alcuni alberi presso i Giardini “De Nittis” in occasione della Giornata Mondiale della Terra. In questa stessa data, venerdì 22 aprile, alle ore 10, si terrà la cerimonia di premiazione di Rinaldo da parte del Commissario straordinario del Comune, Francesco Alecci.