Marittimo cade a bordo di un motopesca e si fa male a una gamba: soccorso dalla Capitaneria di Porto di Barletta

Questa mattina è arrivata una segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Barletta da parte del Comandante di un Motopesca, di base nel porto di Monopoli, per l’infortunio avvenuto a bordo del natante ad un marittimo, in seguito a una caduta accidentale. Il marittimo avvertiva dolore a una gamba e non riusciva a muoverla, pertanto il motopesca ha proseguito per il porto di Bisceglie. All'arrivo, il personale militare dipendente dell’Ufficio Locale Marittimo ha fornito assistenza predisponendo l’ormeggio in sicurezza dell’unità e garantendo il pronto intervento a bordo del personale sanitario del 118. L'uomo è stato condotto nell’Ospedale Dimiccoli di Barletta.