Trinitapoli, scontro tra auto: un morto e tre feriti

TRINITAPOLI - Incidente mortale alla periferia di Trinitapoli lungo la provinciale che porta a Cerignola: il bilancio è di un morto e tre feriti. Ha perso la vita un uomo di 45 anni di Cerignola. Suo fratello di 35 anni che viaggiava con lui è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato trasportato in elicottero. A bordo dell'altra vettura coinvolta nell'incidente un'intera famiglia che non ha riportato gravi conseguenze. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.