«I musei? Devono aprirsi ai giovani», parla Eike Schmidt, in arrivo in Puglia per il TEDxBarletta

Dal 2015 dirige le Gallerie degli Uffizi di Firenze, e da primo direttore straniero della storia ha contribuito a far conoscere il museo fiorentino alle nuove generazioni, avvicinandosi al mondo social (tutti ricordano la polemica dello scorso anno quando il nome di Chiara Ferragni fu affiancato a quello della Venere di Botticelli): è il tedesco Eike Schmidt, che sabato 3 luglio alle 19 sarà in Puglia, sul palco del TedxBarletta, per parlare di Vita Nova, partendo da Dante e arrivando alla rinascita del periodo post-Covid.

Può darci qualche anticipazione di ciò che ascolteremo sul palco del Castello di Barletta?

«Parlerò di quello che stiamo sviluppando in Galleria riguardo social e nuove tecnologie (al suo arrivo il museo non aveva neanche un sito internet, ndr.) per avvicinare i più giovani. Noi siamo i custodi di questi tesori, ma è importante trasmetterli alle generazioni future per far sì che non vadano persi».

Proprio riguardo ai social, in che direzione stiamo andando?

«Nell’interazione c’è sempre il rischio che l’essere umano possa essere fagocitato, ed ecco che esistono gli insulti, gli haters, una cosa non prevista quando sono nate queste piattaforme, da MySpace in poi. È interessante vedere come cambiano i comportamenti: prendiamo il selfie, prima una prassi dei ragazzi, oggi è qualcosa che si lascia agli adulti, i più giovani si fanno brevi video, si avvicinano a nuovi media basati solo sull’audio, ascoltano i podcast che sembravano abbandonati. C’è grande diversificazione».

Il periodo di pandemia ha contribuito a modificare il rapporto tra uomo e arte?

«L’esperienza del Covid tra chiusure e distanziamento sociale ha creato nuove norme di comportamento: l’anno scorso gli italiani hanno riscoperto le bellezze del loro Paese, quest’anno tocca agli Stati Uniti, il 50% delle prenotazioni è dentro i confini nazionali, prima non sfioravano il 20%. È una cosa sana conoscere le bellezze vicine e poi spostarsi. I fiorentini erano esperti dei musei di New York, Parigi, Londra, ma non di quelli della loro città o regione. La Galleria stessa, con il progetto Uffizi Diffusi, ha mandato opere in “trasferta” in musei più piccoli, in altri comuni della Toscana, ma anche a Forlì e a Ravenna, per favorire la riscoperta del territorio».

L’anno scorso quindi il Museo ha avuto più visitatori italiani?

«Senza dubbio. In alta stagione si toccava il 60/70% di stranieri, in questo momento non arrivano al 20%. I cinesi da un anno e mezzo mancano del tutto, gli americani, che erano il gruppo più folto di visitatori, stanno ricominciando ora. Ma ci vorrà tempo per capire le dinamiche della pandemia e quelle economiche, è un processo lento».

Ricorda il primo museo che ha visitato?

«Avevo circa 5 anni e i miei genitori mi portarono al Museo degli Agostiniani a Friburgo, la mia città, per un progetto didattico, dovevamo disegnare delle statue. Più avanti ho scoperto che disegnai la statua tardo-gotica di una Santa, ma quando sono tornato le sale erano state riallestite, e non sono mai più riuscito a trovarla».

Invece manca dalla Puglia da tanti anni.

«Ci sono stato negli anni ‘90 insieme a un gruppo di dottorandi dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, della Max Planck Society. Ho visitato Lecce, il Gargano, e anche Barletta, da qualche parte c’è una foto mentre guardo sotto la gonna della statua di Eraclio per esaminarne la tecnica. Non vedo l’ora di tornare»

Tirando le somme sul tema “Vita Nova”, qual è stato il più grande cambiamento dell’ultimo periodo?

«Lavorativamente scelgo l’arrivo della videoconferenza, con i suoi vantaggi e svantaggi. La tecnologia esisteva già, ma l’incontro con le persone è cambiato. È vero che il contatto umano è un’altra cosa, ma anziché fare viaggi transcontinentali per riunioni di 1-2 giorni che si possono tenere a distanza, quel tempo si può utilizzare per altri tipi di spostamenti, più piacevoli e approfonditi. Una scelta anche ecologica: visitare i posti, assaggiare i cibi tipici. Come spero di fare in Puglia».