Barletta: Angelo, senza lavoro, inizia sciopero della fame in una tenda sotto Palazzo di Città

«Non mi muovo fin quando non verranno attuate politiche che servano. Purtroppo le parole servono a poco. Ma non ci arrendiamo anche se la situazione è gravissima». Così, ieri mattina accanto alla sua tenda, Angelo Batticore. Un gesto estremo, il suo, che lo ha portato a «piantare una tenda» sotto Palazzo di città per «far vedere e sentire tutta la nostra rabbia in questo momento di pandemia». All’interno della tenda, oltre alla disperazione, tanti libri, un sacco a pelo, acqua e voglia di lottare. Angelo avrebbe tanto voluto, invece, stare nella sua pizzeria in via Nazareth. Ma non è possibile. Tanti i colleghi che gli hanno portato la solidarietà anche quando alcuni vigili urbani lo stavano multando per occupazione di suolo pubblico. Immediato l’intervento di tutti che immediatamente hanno iniziato una colletta al pari dei consiglieri comunali del M5S che hanno interessato della questione il sindaco. «Da troppo tempo non possiamo più lavorare e questo è terribile - ha proseguito -. Oltre a stare in questa tenda ho iniziato lo sciopero della fame. Il mio vuole essere un messaggio ben chiaro per una situazione assolutamente insostenibile». Angelo, di origini napoletane, è arrivato a Barletta nel 2019 e da allora si è «fatto in quattro» per avviare la sua attività. «Ora però tutto è fermo e su di me pende anche uno sfratto a causa del fatto che purtroppo non ho pagato il fitto ai proprietari», ha proseguito.

«Oggi, personalmente non ho più nulla, e purtroppo la mia condizione è comune a tanti colleghi che non possono andare avanti. Chiedo alle autorità di darci una mano concreta e non continuare a prenderci in giro. Ascoltare frasi come vedremo, faremo e diremo ci induce a provare un sentimento di rabbia incredibile. Io non ho visto nemmeno un euro - ha ricordato -. La mia voglia di fare il pizzaiolo è viva nel mio cuore da sempre. Sin dall’età di otto anno. Ho anche un tatuaggio a dimostrazione di questo amore. L’unica cosa che ci può salvare sono aiuti concreti e la riapertura in sicurezza. Basta chiacchiere. Ora aiutateci». Intanto si è messa in moto la macchina della solidarietà. Infatti, l’Ape, Associazione Pubblici Esercenti, ha lanciato una raccolta fondi. «Non potevamo rimanere insensibili a tutto questo - ha dichiarato Antonio Quarto -. È una forma estrema di protesta che cristallizza la attuale situazione. A brevissimo partiremo con una raccolta fondi per aiutare Antonio e tutto quello che verrà raccolto in più verrà messo in un fondo apposito per sostenere altri commercianti». Intanto, il buio, inizia a calare. E Angelo, «sfidando il coprifuoco», si appresta a trascorrere la sua «prima notte in tenda» sotto Palazzo di Città.