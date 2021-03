Barletta, il parto-record di Gabriella nel parcheggio dell'ospedale

BARLETTA - «Se ci sarà la prossima gravidanza piazzo una tenda alla 40esima settimana davanti al “Mons. Dimiccoli”. Lo giuro». Così alla Gazzetta, ieri sera, mamma Gabriella mentre coccolava anche con gli occhi il suo Flavio. Anzi «il Velocissimo». Inimmaginabile l’inizio della sua giornata. Neanche da serie americana. Poco prima delle 7, mentre si rigira nel letto, chiama suo marito Michele e «lo informa» che è tempo di far nascere Flavio. Il piccolo non vuole più stare in pancia. L’altro bimbo di due anni, Davide, non si accorge di nulla. Continua a dormire. Gabriella, 39enne dolce e premurosa, non può aspettare. Il tempo è scaduto. Non vi è tempo per esitare. Michele, barlettano 45enne di professione programmatore informatico e amante della maratona, prende moglie e valigia ed entra in macchina. Veloci quanto la «Freccia del Sud» (il mitico Pietro Mennea) raggiungono da via Falcone e Borsellino - nella periferia nord di Barletta - il «Monsignor Raffaele Dimiccoli». Nell’auto, Gabriella, grida e si trattiene con tutte le sue forze. Deve arrivare in ospedale. La lancetta del tachimetro quasi va fuori dall’auto. Le precedenze? Solo per Flavio. Mentre Gabriella dolorante continua ad implorare Michele di far presto si spalanca il cancello del «Mons. Dimiccoli». Michele scende e chiede una barella al Pronto Soccorso. Arriva in un nanosecondo. Gabriella viene adagiata. Michele le abbassa i pantaloni. Flavio è baciato dal sole. Una infermiera, con delicatezza, si toglie la felpa e copre il bimbo. Mamma Gabriella sente il piccolo piangere. Sorride. Capisce che tutto è andato bene. «Un regalo meraviglioso quello di assistere al parto in tempo di Covid. Grazie amore», ha detto Michele. «Non ci credo ancora. Grazie di cuore al mio ginecologo Piero Lalli e a tutti coloro che ci hanno aiutato. Mi viene da piangere se ci penso», ha concluso Gabriella. Flavio sta benissimo. Pesa 3 chili e 400 grammi. È alto 50 centimetri. E già ha chiesto di andare a correre. Auguri.