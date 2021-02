Andria, liceo resta chiuso e impone la Dad: segnalato il dirigente all'Usr

ANDRIA - Il liceo statale “Carlo Troja” di Andria stabilisce con un decreto la didattica a distanza per tutti gli studenti, e l'associazione “Scuola è vita” segnala per “abuso d'ufficio” il dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale. A causa dell'emergenza pandemica, la questione scuola in Puglia resta molto controversa e si susseguono gli equivoci. La situazione del liceo di Andria è portata alla luce dalla missiva inviata (attraverso pec) dall'associazione andriese agli uffici regionali e ai media.

Nella lettera firmata dal presidente Pietro Lamorte, viene specificato come «il dirigente ha imposto la didattica a distanza a tutta la popolazione scolastica dall'1 al 6 febbraio, contravvenendo ad ogni normativa vigente e violando la Costituzione». Secondo Lamorte non è stato tenuto conto anche del «Dpcm del 14 gennaio 2021, che impone alle istituzioni scolastiche di secondo grado di garantire la didattica in presenza almeno al 50% della popolazione scolastica». Alla luce di queste violazioni, viene richiesto: «un intervento urgente e risolutore, visto che la violazione del diritto degli studenti che vogliono frequentare in presenza è in corso da 3 giorni».

Lo scorso 30 gennaio, infatti, il dirigente scolastico Michelangelo Filannino ha firmato un decreto (n.16598), «per le lezioni a distanza», in base a quanto deciso dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto. Nel verbale degli incontri, infatti, emergono tanti dubbi: «I contagi in risalita, l'inefficacia della didattica digitale integrale mista, il tracciamento non garantito e la non tutela del diritto alla salute». Tutte criticità, unite anche al parere delle famiglie degli studenti, visto che «il 90% dei genitori condivide timori e perplessità per una ripartenza in presenza». Il consiglio d’istituto tornerà a riunirsi domani.