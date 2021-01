Il Venerabile al servizio degli umili: il barlettano don Ruggero Caputo

Papa Francesco in persona ha ordinato al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi Cardinale Marcello Semeraro che fosse pubblicato il Decreto che proclama Venerabile il Servo di Dio barlettano don Ruggero Caputo.

Un momento, quello del 21 gennaio, «salutato» dal mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth, con grande fede.

Monsignor Sabino Lattanzio, postulatore diocesano e prevosto di San Giacomo a Barletta, con una esperienza pluriennale in questo ambito racconta come si è giunti a questo traguardo.



Mons. Lattanzio cosa prova?

«Il mio cuore è colmo di gioia indescrivibile nel vedere il raggiungimento di questo traguardo nell’iter della Causa di Canonizzazione di don Ruggero Caputo. Personalmente, oltre al lavoro svolto a riguardo per il ruolo che rivesto di Postulatore Diocesano, per don Ruggero c’è una marcia in più, in quanto sono legato alla sua persona fin dalla più tenera età. Io e i miei amici di infanzia della parrocchia di San Giacomo Maggiore di Barletta lo abbiamo avuto, oltre che viceparroco, nostra “guida-chierichetti” e nostro punto di riferimento. Egli, con la sua bontà, benevolenza e allegria, non ha messo mai distanze con nessuno, tanto meno con noi piccoli, convinto com’era che la pianta va coltivata fin dal suo nascere. Quando nel 1974 i superiori lo destinarono viceparroco della parrocchia di Santa Maria degli Angeli (incarico conservato fino alla sua morte) io ho continuato a seguirlo, avendolo come punto di riferimento. Per la fama di santità che godeva già in vita, in seguito alla sua morte avvenuta il 15 giugno 1980, appena diciannovenne cominciai a raccogliere i suoi scritti personali e le sue lettere che custodivano gelosamente le sue circa 150 figlie spirituali entrate in convento. Con santo orgoglio che già da allora ho intravisto un inizio di un processo di canonizzazione per lui».

Successivamente cosa è accaduto?

«Divenuto parroco di San Giacomo Maggiore, cominciai a muovere i primi passi dell’iter burocratico per dare “sepoltura privilegiata” ai suoi resti mortali. Questo avvenne il 25 luglio 2003 alla presenza di Sua Ecc.za mons. Michele Seccia, suo grande estimatore, che presiedette la Celebrazione Liturgica. Nel 2005, dietro sollecitazione dell’arcivescovo mons. Carmelo Cassati, prima, e di mons. Giovan Battista Pichierri, poi, diedi alle stampe la biografia ufficiale da presentare alla Congregazione delle Cause dei Santi per dare inizio alla Fase Diocesana del Processo di Beatificazione di don Caputo, avvenuta il 1° maggio 2006 e conclusasi il 25 luglio 2007. Tutta la mia vita è stata segnata dalla figura sacerdotale di questo sacerdote che ha operato senza sosta, ma senza mettersi in mostra, solo per la maggior gloria di Dio e per il bene del prossimo».

Complesso il lavoro di postulatore?

«Per raggiungere risultati in breve tempo occorre crederci in quello che si fa, senza risparmiarsi. A tal proposito ringrazio i miei validi collaboratori».

Cosa lega Monsignor Dimiccoli, Suor Chiara Damato e don Caputo?

«E’ molto significativo che questo riconoscimento ufficiale della Chiesa della venerabilità di don Caputo cada esattamente a dieci anni dal riconoscimento della venerabilità degli altri due barlettani mons. Raffaele Dimiccoli e suor Maria Chiara Damato, avvenuta nel 2011 da parte di Papa Benedetto XVI. Don Ruggero ha conosciuto di persona suor Maria Chiara Damato quando lei era giovane catechista e militante di Azione Cattolica della parrocchia della Sacra Famiglia; ma soprattutto ha avuto forte legame con il Venerabile mons. Raffaele Dimiccoli suo affezionato direttore spirituale e orientatore vocazionale. Lo aiutò a costruire il “Nuovo Oratorio San Filippo Neri”.

Traguardo importante per la Diocesi?

«La figura di don Ruggero Caputo, in questo periodo così drammatico senza alcun fondamento, ci induce a riprendere in mano il senso di responsabilità».



Ora cosa resta ora da fare?

«Con il riconoscimento della Venerabilità bisogna diffondere il più possibile la sua conoscenza e soprattutto fare in modo che i fedeli preghino per lui specialmente gli ammalati di casi gravi affinché per sua intercessione possano verificarsi dei miracoli. Un segno dall’Alto, cioè un miracolo, permetterà a don Caputo di salire agli onori degli altari, così potremo avere la gioia di vederlo Beato, poi Santo».