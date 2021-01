I reperti di Canosa sparsi nei musei di tutto il mondo

I reperti di Canosa nel mondo. Il libretto «Canosa nei musei del mondo», semplice quanto utile e curioso, è stato realizzato dalla «Fondazione Antonio e Marietta Rossi» e che viene offerto dall’autrice, l’archeologa canosina Filli Rossi, alle istituzioni, alle associazioni culturali, alle scuole, a tutti i cittadini che hanno a cuore il patrimonio culturale di Canosa. L’editing è stato curato da Stefano Versace mentre il progetto grafico è di Paolo Azzella.

Ma di che si tratta? «Ruderi e rovine, frammentaria testimonianza della antica tradizione di civiltà e cultura di Canosa, e molte altre evidenze materiali del suo passato, documento fisico e concreto della sua grandezza, sono da anni sparse nei musei di tutto il mondo - scrive Filli Rossi - Questa dispersione le rende poco leggibili nelle reciproche relazioni e nel significato complessivo: non è sempre facile ed immediato infatti, al di là della meraviglia per l’intrinseco valore artistico o estetico degli oggetti, coglierne il legame con il contesto di origine e quindi anche la collocazione e funzione nel tempo e nello spazio, così come la trama storica che le ha prodotte. Questi reperti sono diventate memoria lontana, spazi vuoti, assenze, e motivo di rimpianto per un patrimonio che appare come perduto; uno stato d’animo che ha determinato nel tempo nella comunità canosina una sorta di disillusione, di sfiducia rassegnata, rispetto a possibili progetti di valorizzazione della città».

La dispersione del patrimonio archeologico di Canosa prende il via tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento con il saccheggio delle tombe (a partire dell’ipogeo Monterisi-Rossignoli), e ha portato ad una irreparabile distruzione dei contesti. «Da quel momento in poi moltissimi reperti furono sottratti al loro luogo di origine per approdare nelle collezioni dei grandi musei d’Italia e del mondo. In questi musei i reperti canosini hanno tuttavia continuato a “parlare”, tenendo in qualche modo viva una storia parallela della grandezza di questa città».

Da qui la realizzazione dle libretto che «vuole proporre un piccolo viaggio immaginario attraverso alcuni di essi. Con la loro testimonianza prende vita un racconto di Canosa antica che integra in maniera fondamentale quello presente nel quotidiano della città e proposto nel suo museo».

E allora si parte dai reperti tarantini databili all’età del Bronzo: i cinerari di un “campo d’urne” ritrovati a nord-ovest della collina del Castello, in località Pozzillo. Si passa poi ad alcuni reperti dal primissimo insediamento dell’antica Canosa, cioè nella zona Toppicelli, per passare a quelli dell’ipogeo Monterisi-Rossignoli, e naturalmente - e immancabilmente - agli ori della principessa Opaka.

«Abbiamo dato voce ad alcuni reperti del passato di Canosa che, da musei lontani, ancora raccontano le loro storie. Questo libretto è un invito a riappropriarsi della loro memoria, a “riportarli” a Canosa esplorando nuovi canali di contatto e nuove forme di racconto. E così fare in modo che la loro assenza fisica possa essere recuperata nei suoi valori storici più profondi, assimilata di nuovo nei percorsi della città contemporanea e trasformata in risorsa di sensibilità e di cultura».

L’auspicio, nemmeno troppo celato, si riassume in una osservazione finale dell’archeologa Filli Rossi: «disponiamo oggi di strumenti di comunicazione e divulgazione innovativi e potenti, che potranno far rivivere questi oggetti nel futuro museo. E nuovi rapporti di collaborazione con i grandi musei che attualmente li conservano potranno non solo annullare le distanze ma anche creare le premesse per scambi culturali, mostre temporanee, nuovi percorsi di confronto e di conoscenza, forse anche più efficaci di quelli tradizionali. Reperti di Canosa nei musei del mondo: non più vuoti di memoria o lacune nel disegno e nella storia della città ma richiamo e presenza viva nel suo vissuto contemporaneo e nei piani di sviluppo futuro. Una nuova visione, più aperta e flessibile, della realtà e del mondo, anima di un nuovo possibile progetto, davvero europeo».