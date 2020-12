All'ospedale di Andria arriva il robot Da Vinci per interventi «speciali»

ANDRIA - Un robot da Vinci alla Asl Bt: il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva arricchirà il blocco operatorio dell’ospedale «Bonomo» di Andria. «La nostra attività chirurgica e urologica si arricchisce dell’ultima e più evoluta versione del robot, il modell Xi - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale della Asl Bat - e di questo siamo molto soddisfatti. Abbiamo molto puntato sul potenziamento dell’attività chirurgica con professionisti di altissimo livello e la possibilità che oggi offriamo di poter usare questo importante strumento va nella direzione di far crescere sempre di più l’attività chirurgica e urologica». Il robot da Vinci Xi è lo strumento idelale per la chirurgia ad alta complessità e permette una libertà di movimento estrema. Queste caratteristiche lo rendono adatto per gli interventi in ambito urologico, ginecologico e di chirurgia generale complessa, massimizzando gli accessi anatomici e garantendo una visione 3D-HD. Il chirurgo, fisicamente lontano dal campo operatorio e seduto a una postazione dotata di monitor e comandi, muove i bracci del robot, collegati agli strumenti endoscopici, che vengono introdotti attraverso piccole incisioni. Il campo operatorio è proiettato tridimensionalmente, con immagini ferme e ad altissima risoluzione. La Asl Bat ha deliberato un noleggio quinquennale compresivo di manutenzione, kit chirurgici e adeguamneto della sala operatotoria per un costo complessivo di circa 9miolini e 500 mila euro. «Abbiamo fatto una attenta valutazione economica - continua Delle Donne - e siamo certi che i costi saranno abbondantemente equilibrati dai benefici sia economici che in termini di salute dei nostri pazienti». Il robot, già disponibile, sarà posizionato nella prima sala chirurgica dell’ospedale «Bonomo».