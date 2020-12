«Tu non puoi entrare senza mascherina»: in market a Bisceglie negato accesso a ragazzo autistico

Ingresso di un supermercato di Bisceglie. Un ragazzo affetto da autismo, accompagnato da suo fratello maggiore, si accinge ad entrare. Non ha però la mascherina e viene bloccato dal personale del supermercato. “Tu non puoi entrare senza mascherina”, gli dicono. “È un ragazzo con gravi problemi di autismo” risponde suo fratello, invitando ad avere comprensione, poiché c’è una repulsione all’oppressiva mascherina. Nulla da fare.

Ma il caso è rimbalzato subito all’associazione “Time Aut” di genitori di ragazzi autistici che in una lettera inviata al sindaco, all’assessore ai servizi sociali ed alla direzione amministrativa di Penny Market in cui si evidenzia la scarsa conoscenza delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 che sancisce: “Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

“La cosa più grave è stata la totale mancanza di sensibilità in una situazione di evidente necessità – dice Caterina Pascalone, presidente della suddetta Associazione - lungi da noi pensare ad atteggiamenti discriminatori, ma quantomeno di ignoranza delle norme più elementari del vivere comune e delle norme in vigore, per cui esprimiamo grandissima solidarietà ai ragazzi coinvolti in questo increscioso episodio e soprattutto ai genitori che tra mille sacrifici educano i ragazzi e cercano di far capire loro che l’inclusione sia una cosa naturale”.

L’inclusione sociale purtroppo in questa situazione sembra sia venuta completamente a mancare, ci si chiede perché? “Il sindaco Angarano e l’assessore Rigante, più volte si sono interessati al protocollo istituito a Trani, il Trani Autism Friendly, ma nella sostanza non si sono ancora attivati – sostiene la presidente - chiediamo un immediato intervento, i ragazzi disabili, tutti, non solo i ragazzi autistici, hanno diritto ad una maggiore tutela e a quell’inclusione sociale che dev’essere naturale”. Amarezza per quanto è accaduto viene espressa da Alberto De Toma, coordinatore dell’Associazione Bisceglie Illuminata. “Ad un ragazzo affetto da spettro autistico di terzo livello non è stato consentito l’ingresso in un supermercato locale – dice in una nota De Toma – il ragazzo non ha avuto la possibilità di entrare poiché non indossava la mascherina, in quanto quest’ultima gli crea diverse problematiche legate al suo disturbo, il comportamento dei dipendenti del supermercato va fortemente stigmatizzato, non è possibile in una società moderna avere degli atteggiamenti simili”.

Poi De Toma aggiunge: “Fa rabbia sentire determinate frasi e considerare l’autismo un qualcosa di lieve, dobbiamo finirla di vedere la disabilità come una barriera, questi atteggiamenti vanno combattuti, è giunto il momento di curare la società, non le persone affette da autismo, bisogna usare le parole precise se vogliamo che la gente smetta di trattare chi ha una disabilità fisica o mentale solo come un poveretto da compatire e non una persona con una vita da vivere”. In conclusione De Toma: “spero che i protagonisti della vicenda si rendano conto del grave errore commesso”.