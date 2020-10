Bisceglie, castiga il Palermo e vince 2-1: due gol in un quarto d'ora

Sorprendente nuova sconfitta del Palermo che cade sul campo del Bisceglie. Maimone (19′) e Mansour (33′) perforano la difesa del Palermo, chiude Luperini nel finale (87′) per il definitivo 2-1. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per il Bisceglie che supera al “Ventura” il team rosanero nel match valido per la quinta giornata d’andata del campionato di serie C.

«Non siamo stati determinati come i nostri avversari, non ci siamo saputi calare nella partita. Abbiamo iniziato bene, abbiamo creato due palle gol nette, poi al primo contropiede ci siamo smarriti e alla prima occasione il Bisceglie ha fatto gol». La commenta così la terza sconfitta del Palermo su quattro partite giocate in serie C l’allenatore dei rosanero Roberto Boscaglia. La sua squadra ha perso 2-1 sul campo del Bisceglie. Unica nota positiva la rete realizzata da Gregorio Luperini che è la prima stagionale e soprattutto la prima fra i professionisti del nuovo Palermo dalla rifondazione.

«Come faccio a essere soddisfatto se già nel primo tempo perdevamo 2-0 - commenta l’allenatore - La squadra ha cercato di fare il massimo in fase d’impostazione e in ripartenza. Ma evidentemente non ci siamo calati nella categoria. Ci manca malizia e un pizzico di furbizia. Dobbiamo essere più da serie C. Però la squadra migliora e lo si vede anche fisicamente. C'è delusione e non potrebbe essere altrimenti».