Silvia Diviccaro, una vita tra ricerca, impegno e sogni: il talento barlettano oggi premiato dall'Ammi

«Durante il lockdown ne ho approfittato per scrivere un progetto di ricerca nell’ambito di un concorso bandito dall'Associazione Mogli Medici Italiani con lo scopo di premiare il progetto di ricerca più innovativo e significativo di medicina e farmacologia di genere». È necessario partire da questa affermazione per comprendere la qualità scientifica e la determinazione umana della barlettana Silvia Diviccaro che, nella giornata di oggi a Bari, riceverà attestato e un finanziamento di 10mila euro per portare avanti la sua ricerca scientifica. Tutto questo nella meravigliosa corince del congresso nazionale di Medicina e farmacologia di genere.

Insomma Silvia è una eccellenza che anche nel momento più complicato della pandemia ha tratto la forza per continuare a studiare. Classe 1990, dopo la maturità al Cafiero di Barletta, nel 2009 si è trasferita a Parma cominciando i suoi studi in Biotecnologie di I livello (laurea triennale) laureandosi nel 2012, presso l'Università di Parma. Poi il salto a Milano, dove attualmente vive, e gli studi che la hanno portata a laurearsi in Biotecnologie del Farmaco presso l'Università degli Studi di Milano (laurea specialistica) con il massimo dei voti. «Era il 2015 e durante quel periodo ho frequentato l'Istituto neurologico sperimentale dell'ospedale San Raffaele di Milano, per 16 mesi, dove ho compiuto i miei studi di tesi studiando il "Ruolo della proteina Jab1 nello sviluppo e nella rigenerazione del nervo periferico in modelli animali con distrofia muscolare congenita da deficit di Merosina”», ha ricordato Silvia con una certa emozione.

Poi, con naturalezza, snocciola il suo percorso di formazione: «Nello stesso anno, alla fine dei miei studi, ero alquanto confusa. Durante la mia laurea specialistica mi sono appassionata ad un corso di studi di Endocrinologia tenuto dal prof. ordinario Roberto Cosimo Melcangi e grazie ai suoi consigli e alla sua esperienza, ho cominciato ad appassionarmi ancora di più alla materia. Così lo stesso anno nel 2015, ho partecipato ad un dottorato di ricerca in ricerca biomedica integrata vincendo la borsa di studio di dottorato e iniziando gli studi nel laboratorio del prof. Melcangi studiando gli effetti della finasteride, un inibitore di una via metabolica degli ormoni, utilizzato per curare la calvizie e l'iperplasia prostatica benigna. In quel periodo ho anche lavorato all'instituto Cajal di Madrid collaborando con due diversi gruppi di ricerca e partecipato a diversi congressi di neuroscienze sia nazionali che internazionali, come Steroids and Nervous System a Torino, FENS a Berlino e il SfN Society for Neuroscience a Chicago, lo scorso ottobre. Ho ottenuto il titolo di PhD europeo in Neuroscienze - con voto excellence - precisamente a gennaio 2019. La mia tesi di dottorato aveva come scopo quello di investigare gli effetti a lungo termine della finasteride in un modello animale, in particolare andando a studiare i cambiamenti comportamentali depressivi e le alterazioni molecolari a livello dell'ippocampo, un'area del cervello, deputata alla memoria e all'apprendimento. Lo stesso anno ho vinto un assegno di ricerca (Assegno post-doc dei fondi di eccellenza), presso il DiSFeB della durata di due anni, attualmente ancora in corso».

La conclusione della dottoressa Diviccaro: «In questi anni, i miei studi si sono focalizzati sui meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni dell’umore e delle disfunzioni sessuali indotte in maniera persistente da alcuni farmaci. Solo recentemente, i miei studi si sono incentrati anche su come anche altri tessuti extra-gonadici, come il colon e il sistema nervoso centrale, siano in grado di produrre ormoni, come androgeni, estrogeni e derivati del progesterone. Recentemente ho anche pubblicato un articolo su questo argomento su Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology dal titolo Steroidogenic machinery in the adult rat colon. Sono molto felice di questo finanziamento di 10mila euro che servirà per portare a termine questo progetto dal titolo “Il colon come produttore di ormoni: differenza di genere in condizioni fisiologiche e post-gonadectomia", che sarà sviluppato presso il DiSFeB dell'Università degli Studi di Milano”». Chapeau.