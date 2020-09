Comunali, Di Maio ad Andria: «Sindaco M5s farà rinascere la città»

ANDRIA - «Io credo che come primo punto abbiamo dimostrato dopo gli ultimi cinque anni in consiglio comunale di avere ragione perché questa città è stata lasciata piena di debiti». Lo ha detto ad Andria il ministro per gli Affari esteri Luigi Di Maio rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto perché i cittadini dovrebbero scegliere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Michele Coratella

Di Maio ha continuato elencando le ragioni di tale scelta. «Secondo - ha detto - perchè non l’abbiamo governata noi la città, l’hanno governata tutti tranne noi, forse noi siamo quelli che, mettendo mano ai bilanci, alle spese e agli sprechi inutili, potremo far rinascere questa città, anzi io ne sono sicuro perché Michele è una persona onesta e soprattutto ha una sua professione, ha la sua vita, non deve niente a nessuno se non a coloro che lo voteranno».

«Ovunque noi come forza politica diventeremo governo di una città, anche qui, dialogheremo con tutti, dialogheremo con la maggioranza e dialogheremo con l'opposizione, dialogheremo con chi ci ha votato e con chi non ci ha votato. Quindi, in ogni caso uno spirito di unità è auspicabile», ha aggiunto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Io non entro nei temi specifici, quello che riguarda la giunta e il consiglio regionale ne discuteranno prima di tutto i nostri consiglieri regionali - ha aggiunto -. Ciò che posso dire - ha spiegato - è che, al di là delle cariche, è bene, anche quando si è in posizioni diverse, maggioranza e opposizione, avviare una discussione sui temi del futuro della regione».

E sul Recovery Fund ha sottolineato: «Oggi alcuni dati dicono che l'Italia è tra i primi paesi per la ripresa in Europa, però attenzione perché noi da Roma stanzieremo i soldi e scriveremo i progetti per la digitalizzazione, per le infrastrutture, per il lavoro delle imprese e dei commercianti sul territorio, ma a spenderli saranno i sindaci». Il ministro ha spiegato che «abbiamo da spendere 209 miliardi di Recovery fund che stanno arrivando dall’Europa per riprenderci dal post pandemia».

Di Maio ha poi esortato al voto in favore del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e ha aggiunto: «io credo che i tempi siano maturi per riuscire a cambiare questa città e, con tutti i sindaci d’Italia, per cambiare anche l’Italia perché, ripeto, noi stanzieremo i soldi del Recovery Fund ma la gente ha bisogno di lavoro e il lavoro lo creerà un sindaco che spenderà bene questi soldi».