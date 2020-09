Canosa, scontro sull’ex Filantropica: destinata a bar o friggitoria

CANOSA - Coro di proteste ma anche l’insistente e convinta difesa della scelta da parte dell’amministrazione comunale con l’assessore al patrimonio Francesco Patruno. La vicenda della destinazione a bar, friggitoria o ristornate dei locali comunali incastonati nella Cattedrale di San Sabino (monumento nazionale), ha scatenato il dibattito in città. Ma andiamo per ordine.

«Nella mia veste di Consigliere Comunale e membro della Commissione Patrimonio mai consultata - sostiene l’avv. Enzo Princigalli - prendo pubblicamente le distanze da questo provvedimento che è uno sfregio al decoro del cuore pulsante della nostra Canusium e rivela una disarmante superficialità e un inquietante deficit culturale di coloro che, dirigenti e amministratori, hanno partorito questa decisione. Rivolgo un appello ai consiglieri comunali di maggioranza e ai membri della Giunta, che so essere più avveduti, affinché si adoperino per l’immediata revoca del provvedimento e coinvolgano cittadini e associazioni su una destinazione decorosa dell'immobile coerente con la rilevanza storica e culturale di quel luogo parte della facciata a sud della cattedrale, la più monumentale dopo quella anteriore».

Nel dibattito interviene anche Michele Marcovecchio, già assessore al turismo ed archeologia e già presidente “Puglia Imperiale Turismo”. «La scelta dell’amministrazione comunale per i locali di piazza Vittorio Veneto di proprietà comunale deriva da una valutazione amministrativa superficiale ed improvvisata, che non prende in considerazione la posizione strategica per una sede idonea e qualificata di un ufficio ben attrezzato di accoglienza e informazioni turistiche - dice Marcovecchio - Privarsi di un locale di proprietà pubblica per un misero introito di 8.500 euro o poco più, lascia molte perplessità. Auspico che le associazioni di promozione turistica e di valorizzazione del territorio intervengano con un pubblico dibattito chiedendo l’immediata revoca della delibera della Giunta Morra e della determina dirigenziale».

Da più parti si sollecita l’intervento della Soprintendenza (come nella lettera di Italia Nostra aperta che pubblichiamo accanto) . E tal proposito, l’archeologa Marisa Corrente (già soprintendente legatissima a Canosa) ha commentato: «Non si capisce la motivazione di una simile iniziativa, in un luogo storico e monumentale. Di certo la Soprintendenza deve esprimere un parere sulla destinazione d'uso e su eventuali interventi».

Per la Giunta, l’assessore Patruno ribadisce: «Abbiamo il dovere di valorizzare gli immobili comunali. È il modo di rivitalizzare la piazzetta con attività che restano aperte fino tarda ora in una piazza che altrimenti diventerebbe deserta dopo le 20». Alternative? «A noi sembra questa la scelta più opportuna» taglia corto l’assessore lasciando intravedere poche possibilità di ripensare una scelta che appare oltre che di cattivo gusto persino “contro legge”. Ma questo solo la soprintendenza potrebbe e dovrebbe al più presto chiarirlo.