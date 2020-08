Maltempo, Barletta chiude per tre giorni i giardini del Castello

Resteranno chiusi per tre giorni, da oggi e fino a giovedì 6 agosto, i giardini del castello di Barletta, fa sapere il Comune, a causa dei molti rami spezzati dal maltempo di ieri che hanno resa necessaria una verifica delle condizioni delle piante. «Gli operai di Bar.s.a - prosegue il Comune - sono al lavoro per mettere in sicurezza i luoghi. Il castello resterà fruibile, mentre resterà interdetta solo l’area verde. Fra i luoghi della città più colpiti vi sono la litoranea di Levante, via Trani, piazza Plebiscito. Per fortuna non si sono registrati feriti né danni gravi. Un intervento di pulizia e rimozione dei rami è in corso anche nel cimitero comunale, dove però non ci sono rischi per la pubblica incolumità. A causa delle forti precipitazioni, inoltre, in maniera precauzionale il Comune sta predisponendo una ordinanza di divieto di balneazione a ridosso del Canale H. Si prevedono ulteriori precipitazioni anche nel pomeriggio di oggi e nei prossimi giorni».