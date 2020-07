Barletta, il colosso Arè «rivive» in 3d

Il Colosso di Barletta vive in 3D.

A realizzare tutto questo l’ingegno e la creatività dei barlettani Roberta Corsini e Michele Doronzo studenti di ingegneria gestionale del Politecnico di Bari prossimi alla laurea magistrale.

Una stampa in 3D e in Pla (acido polilattico e materiale semplice da stampare, adatto ad ogni tipo di stampante 3D) che rispetta l’ambiente e consente di avere Eraclio tra le mani. E scusate se è poco.

«Tutto questo prende forma grazie a un progetto universitario che prevedeva l’uso e l’acquisto facoltativo di una stampante 3D. La possibilità di avere sempre un contatto diretto con la macchina ha dato il via alla produzione di vari oggetti in Pla, una bioplastica, totalmente compostabile, derivante dal mais e altre risorse naturali e rinnovabili. Sembra plastica, ma non lo è», hanno fatto sapere i due studenti.

Ma come si arriva a visualizzare Eraclio? «Realizziamo oggetti con stampanti 3D che adottano tecnologia Fdm (Fused Deposition Modeling). Il Pla, sotto forma di filamento, viene condotto a un ugello riscaldato di estrusione che permette la fusione della bioplastica. Successivamente viene depositato sul piano di stampa e fatto raffreddare. La creazione degli oggetti avviene strato per strato, per questo si parla di additive manufacturing, cioè stampa additiva. Prima di passare alla stampa è necessario elaborare un modello digitale dell’oggetto mediante software di modellazione 3D», hanno proseguito.

La conclusione: «Con Giuliana e Francesca titolari della Mondadori Bookstore di Barletta abbiamo prodotto calamite in 3D e in Pla di uno dei simboli più importanti della nostra città d’origine: Eraclio. Un progetto che sta avendo un grande successo anche grazie alla disponibilità e al dialogo fruttuoso creato con la libreria, posizionata davanti al nostro Colosso proprio nel cuore della città».