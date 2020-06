Covid, in Brasile situazione tragica: la testimonianza di un comboniano barlettano

«La pandemia del covid 19 colpisce duramente il Brasile. Secondo dati ufficiali del Ministero della Sanità i casi di contagio confermati fino a ieri 18 giugno sono circa 960 mila e i morti 46.665. Questi dati sono probabilmente sottostimati. Il Brasile è uno dei paesi in cui si fanno meno tamponi al mondo in proporzione al numero di abitanti. La realtà potrebbe essere molto più inquietante di quello che appare.

Secondo studi autorevoli il numero dei casi positivi sarebbe da 7 a 12 volte superiore a quello ufficiale. Questa ipotesi vale anche per il conteggio dei morti. Sulla scena mondiale, il Brasile occupa il 2º posto, dopo gli Stati Uniti, sia per il numero di contagi che per il numero dei decessi. Si prevede uno scenario drammatico visto che siamo ancora lontani dal picco dell’infezione. La zona più colpita è il sud-est, soprattutto gli stati di San Paolo e Rio de Janeiro. Le strutture sanitarie, già duramente provate dalla mancanza di investimenti degli ultimi anni, sono sull’orlo del collasso. Nonostante la costruzione di ospedali da campo, non ci sono più posti nei centri di terapia intensiva e mancano i respiratori. Molti pazienti si ammucchiano nei corridoi e muoiono nelle file di attesa. In alcune zone come nell’Amazzonia è frequente incontrare persone decedute tra i pazienti». Scrive così padre Saverio Paolillo sacerdote comboniano, nativo di Barletta, da anni in Brasile.

E poi: «Nel mio quartiere, alla periferia del comune di Santa Rita, la maggior parte delle famiglie vive in piccole abitazioni insalubri, senza rete fognaria e con grandi difficoltà di approvvigionamento d’acqua. Moisés è un ragazzino di 12 anni. Frequenta il nostro Progetto che, naturalmente, in questi giorni, non sta funzionando. Vive in una casa molto piccola, dividendo lo spazio con sei fratelli e i genitori. In tutto sono 9 persone. È difficile restare tutta una giornata chiuso in un spazio così ridotto e così affollato. Per questo si fa fatica a mantenere ibambini in casa. Le condizioni igieniche sono precarie. Tutti camminano scalzi o con chinelos, tradizionali pantofole da spiaggia. Siamo in piena epoca delle piogge. C’è molta muffa nelle case. Le strade non sono asfaltate. Ci sono grandi pozze d’acqua dappertutto. C’è anche molto fango. Il rischio di contagio è molto grande senza dimenticare le altre malattie che infettano la gente in questo periodo, come la dengue e le altre patologie provocate dalle zanzare che infestano l’ambiente in questa stagione», ha proseguito il missionario.

«Oltre ai problemi strutturali subentrano quelli economici. La maggior parte delle persone sopravvive di attività legate all’economia informale. Molti sono “catadores” cioè raccoglitori di materiali riciclabili, o venditori ambulanti. Nena abita accanto alla nostra casa. Da anni esce tutti i giorni con il suo carretto per rovistare tra i rifiuti e separare tutto ciò che può essere riciclato. Attualmente presiede la nostra Cooperativa che da alcuni anni ha dato dignità a questi uomini e donne. Per paura del contagio non sta lavorando, ma deve pur mangiare. Con l’isolamento sociale questi lavoratori hanno perso la loro unica fonte di guadagno. Nena freme dalla voglia di uscire per mantenere la sua famiglia. Si fa fatica a trattenerla in casa. La pandemia non ha creato queste situazioni di miseria. Le ha trovate ben radicate nella nostra struttura sociale e le ha portate alla ribalta con maggiore intensità, ricordandoci le endemiche ingiustizie socio-economiche che, prima ancora del Covid 19, generano esclusione e morte. I poveri, ancora una volta, pagano il prezzo più alto. Il loro destino è come un tiro alla fune tesa tra il pericolo del contagio fuori casa o il rischio di morire di fame se restano in casa».

Padre Saverio, inoltre, fa sapere che: «Il Governo Federale ha deciso si destinare alle famiglie povere un aiuto economico di tre rate mensili di 600 reali che, al cambio attuale corrispondono a circa 110 euro. Per ottenere questo contributo bisogna fare l’iscrizione on line, ma tra i poveri ci sono molte persone che non sanno leggere e scrivere e non hanno accesso ad internet. Per cui, si sono formate file interminabili davanti alle agenzie della Cassa Economica Federale che è la banca statale responsabile per il pagamento. Noi abbiamo dovuto creare nei nostri spazi centri di appoggio a queste persone perchè riuscissero ad iscriversi ed ottenere questo beneficio. Per proteggere la gente, ci siamo dati da fare per raccogliere e distribuire viveri e materiale di igiene. Fino ad oggi abbiamo raccolto e distribuito 30 tonnellate di viveri. Oltre 500 famiglie stanno ricevendo un pacco di viveri ogni 15 giorni. Per questa campagna contiamo con l’aiuto di benefattori italiani e brasiliani. Per continuare ad assistere i 160 bambini e adolescenti che ogni giorno frequentano il Progetto Legal, abbiamo creato un Programma chiamato “Lontano dagli occhi, ma vicini al cuore”. Attraverso un gruppo di WhatSapp che riunisce tutte le famiglie, diffondiamo attività pedagogiche e diamo assistenza sociale, psicologica e giuridica. Abbiamo anche creato un canale You-Tube dove sono disponibili tutti i nostri video. Ogni 15 giorni distribuiamo un pacco di viveri e una fornitura di attività scolastiche per sostituire la scuola che è chiusa. La pandemia, tra le tante sfide, ha esposto anche il fenomeno dell’esclusione digitale. La maggior parte delle nostre famiglie possiede solo un vecchio cellulare collegato ad internet solo quando hanno soldi per caricare la scheda. Tutto questa rete di solidarietà coinvolge le attività che noi Missionari Comboniani da anni realizziamo in questa comunità di Santa Rita nel Nord-est brasiliano, attraverso il Centro di Difesa dei Diritti Umani Mons. Oscar Romero, la Cooperativa di catadores e il Progetto Legal.

La conclusione: «Anche la Rete Aica nel comune di Serra nello Stato dello Spirito Santo, che ho fondato nel 2000 e continuo a seguire, sta portando avanti un programma di assistenza on-line e sta realizzando campagne di raccolta di viveri e prodotti di igiene per aiutare le famiglie degli oltre 1.600 bambini, adolescenti e giovani assistiti dai nostri progetti. In quella regione si contano più di mille morti. Per determinazione delle autorità locali, le attività ecclesiali avvengono soltanto on-line. Anche in questo caso abbiamo creato un canale You-tube per poter trasmettere le celebrazioni. Il Covid 19 è una terribile peste, ma può aiutarci ad aprire gli occhi e, soprattutto il cuore. Affrontato con la cooperazione di tutti e neutralizzato dalla solidarietà, può aiutarci a metterci in salvo da un’ economia e da comportamenti che minacciano la vita, producono esclusioni, distruggono l’ambiente e generano miseria».