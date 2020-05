Andria: «Cut cut JA», vado dal coiffeur con l’app dell’Itis Jannuzzi

ANDRIA - Al termine di una finale per la prima volta interamente digitale, gli studenti del Liceo «Don Tonino Bello» di Copertino e dell’Itis «Jannuzzi» di Andria sono stati giudicati vincitori del premio «Migliore Impresa JA Puglia» di «Impresa in azione», il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia che, nonostante l’emergenza Covid-19, non si è mai fermato.

Un’edizione unica con focus sulle capacità digitali e le materie Stem, indispensabili per i ragazzi al fine di sviluppare competenze per inserirsi nel mondo del lavoro di domani e affrontare le sfide che li attendono. Attraverso la tecnologia, gli studenti hanno potuto dar vita a vere e proprie Startup creandone il relativo prodotto o servizio, che hanno presentato, a una giuria qualificata alla Fiera Regionale, la finale locale di Impresa in azione.

Tra i progetti vincitori c’è «CutCut JA», della classe 5 B dell’Itis «Jannuzzi» di Andria: una piattaforma, accessibile da qualsiasi dispositivo, che semplifica la prenotazione di servizi di acconciatura. Il cliente può decidere il salone, la prestazione da un catalogo interattivo, l’orario e pagare online. Non è solo un'idea incredibilmente attuale e necessaria per far fronte alle esigenze di questo momento, ma anche un progetto pronto per essere messo in pratica.

Menzione speciale per il progetto «Elia JA», della 5 C dell’Itis di Andria: un applicativo che permette agli utenti di mettersi in diretto contatto con esperti certificati di alcuni settori specialistici. È sufficiente creare una richiesta con i relativi argomenti ed attendere che un esperto la prenda in carico. Altra menzione speciale per il progetto «FullBus JA», della 5 B dell’Itis di Andria: l’applicativo si propone di offrire nuove esperienze di uso dei trasporti pubblici, soprattutto per pendolari o lavoratori. L’applicazione, infatti, riporta in real time la posizione dell’autobus e il numero di persone presenti su di esso. In un periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, tale sistema consentirà ai cittadini di prendere i mezzi pubblici in sicurezza, conoscendone in anticipo la capienza.