Andria, quella corsa di Michele per riaprire a mezzanotte il salone di parrucchiere

ANDRIA - A mezzanotte e un minuto del 18 maggio non ci ha pensato due volte: ha riaperto il suo salone ed ha tagliato i capelli ad un suo amico, prima che un cliente. Michele De Mastro, 49 anni, parrucchiere e barbiere da sempre, ha tenuto duro, come tanti, in questi 72 giorni. Ma la forza e la tenacia di arrivare a questo giorno sono state più forti: «Non sarei comunque riuscito a dormire e allora arrivata la mezzanotte mi sono detto: è già il 18 maggio, vai a lavorare! Rivedere nel mio salone il primo cliente è stato emozionante, non sono riuscito a trattenere le lacrime per la gioia». Il salone di via Montegrappa è il simbolo della sua vita lavorativa. Lui è stato tra chi, in Puglia, ha deciso di aprire subito e far cominciare fin dal primo minuto utile la fase due.

«Il primo cliente è stato Gerry – racconta evidentemente emozionato Michele – un amico che è anche un parroco che si dedica agli altri. Anche io nel mio piccolo ho scelto di farlo così ho deciso che qui, ad avere la priorità sugli appuntamenti saranno medici, infermieri e operatori sanitari. Questo da subito». Michele gestisce il suo lavoro al telefono, ma ha ampliato la sua attività: dal lunedì al sabato, senza giorno di pausa, dalle sette del mattino alle otto di sera. «Stamattina sono arrivati i clienti, che poi sono anche amici, scapigliati e con barbe lunghe, rimetterli a nuovo è stata una grande soddisfazione – ironizza Michele - Siamo solo in due ad occuparci dei nostri clienti, per rispettare le norme imposte dalle linee guida. Contiamo molto sulla ripresa e mi auguro che tutti siano responsabili nel rispettare le regole», conclude Del Mastro.