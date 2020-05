Lutto a Trani, si è spento il consigliere Mimmo De Laurentiis

TRANI - Lutto a Trani: si è spento Mimmo De Laurentiis, aveva 60 anni ed era uno dei volti storici e rappresentativi della politica cittadina. L'uomo è morto dopo anni di lotta contro un brutto male. De Laurentiis è stato punto di riferimento del centrosinistra tranese.

Consigliere comunale dal 2003, è stato anche capogruppo del Partito Democratico fino ad aprile dello scorso anno, quando a seguito di un consiglio comunale molto significativo rassegnò le dimissioni da quel ruolo. De Laurentis attualmente era componente della terza commissione consiliare (Attività economiche-finanziarie, bilancio, patrimonio, programmazione e contabilità, economato, attività tributarie, aziende e/o società a partecipazione comunale).

Nei suoi trascorsi politici vanta anche un'esperienza da Assessore sempre a Trani, la vicepresidenza nel CdA di Amet e soprattutto l'aver fatto parte del Consiglio regionale dell'Anci Puglia.

Il cordoglio del ministro Francesco Boccia: «Piangiamo tutti la scomparsa di Mimmo De Laurentiis, un uomo che ha amato profondamente Trani servendola per decenni con competenza, serietà e passione politica nelle istituzioni. Mimmo ha sempre avuto Trani nel suo cuore ed è sempre stato un riferimento politico e umano per la comunità tranese. Sempre pronto ad affrontare piccole e grandi questioni che hanno attraversato la vita della città. Esprimo tutta la mia vicinanza al dolore dei familiari e sono certo che Trani tutta saprà onorare la sua memoria e il suo impegno civico», ha concluso il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.