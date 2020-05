Cristian, il ballerino barlettano costretto a Cuba: «Aiutatemi a rientrare»

BARLETTA - Da due anni sta vivendo il sogno di diventare un grande ballerino a livello mondiale. Adesso, però, con l'emergenza Coronavirus, vorrebbe tanto tornare nella sua Barletta per riabbracciare i suoi cari, ma le condizioni di rientro dalla lontana isola di Cuba sono alquanto proibitive, soprattutto a livello economico.

Lui è Cristian Luce, 19 anni, unico giovane danzatore italiano ad essere stato ammesso dal 2018 all’Accademia Nazionale “Fernando Alonso” Ballet de Cuba , una delle migliori accademie del mondo della danza, in cui si sono formate stelle del palcoscenico mondiale come la grande e celebre Alicia Alonso, il grande Carlos Acosta ed i celebri Viengsay Valdés, Osiel Gouneo, Taras Domitro, Alejandro Virelles, Dani Hernàndez e tantissimi altri ballerini cubani presenti nelle migliori compagnie al mondo. L’Accademia Nazionale di Cuba è stata anche la scuola degli ultimi due famosi vincitori della categoria “Ballo” di Amici, ovvero Javier Rojas e Rafael Quenedit.

Oggi Cristian sta affrontando la pandemia nella capitale cubana dell’Avana. Subito dopo la chiusura dell’accademia dovuta al Covid-19, infatti, non ha avuto l’opportunità di ritornare dalla sua famiglia nella sua città di Barletta. «Seppur Cuba presenti chiaramente una cinquantina di casi di contagio da Covid-19 – spiega Cristian Luce - la situazione a livello alimentare è preoccupante, considerando che per fare la spesa ci sono file immense di almeno 4 ore. Per ritornare in Italia, inoltre, sono state proposte pochissime misure di rientro che prevedevano un prezzo esorbitante, arrivato anche a 2500 euro, in un momento di piena emergenza mondiale».

Cristian Luce, a 4 anni ha iniziato la sua formazione sportiva nella Wellness Academy Funakoshi con lo studio del Karate grazie agli insegnamenti del maestro e padre Savino ed il fratello Fabio Luce, campione della disciplina. A 7 anni sua madre Filomena Garzillo, insegnante di danza classica, ha scoperto il suo talento ed ha iniziato a formarlo nella danza, seppur Cristian frequentasse con svogliatezza le sue lezioni. Qualche anno dopo però la sua mentalità è cambiata e dopo aver vinto il campionato italiano Cadetti di Karate, ha deciso di dedicarsi completamente alla danza. Dopo aver vinto diverse borse di studio, tra cui la Northern Ballet Academy di Leeds e l’Hungarian Ballet Academy di Budapest, alla giovanissima età di 14 anni con l’appoggio della famiglia si è trasferito a Barcellona dopo aver vinto una borsa di studio. Ad accoglierlo nella capitale catalana sono stati Beatriz Torres Etayo e Leorkis Cala Durat, ex insegnanti dell’Accademia Nazionale di Cuba, che per due anni lo hanno formato nella tecnica cubana ed inserito nel Barcelona City Ballet.

A 17 anni è l’unico danzatore italiano ad essere ammesso alla prestigiosissima Accademia Nazionale “Fernando Alonso” Ballet de Cuba e viene formato da celebri maestri come Ramona De Saa, Marta Iris Fernandez e Elena Cangas. Dopo 2 anni di duro lavoro nel 2020 è considerato tra i migliori danzatori dell’Accademia e si appresta a concludere il suo percorso accademico. «L’Accademia prevedeva un allenamento intensivo di 7 ore al giorno in tutte le specialità della danza classica e contemporanea – conclude Cristian - inizialmente non è stato assolutamente facile riuscire ad adattarsi alle difficoltà della vita cubana, completamente diversa da quella occidentale, e all’intensità degli allenamenti. È stata dura ma ce l'ho fatta. La pandemia ha interrotto i lavori, io sto bene ma in questo momento il mio unico pensiero è tornare a casa in Puglia. Per tornare in Italia, sono state proposte poche misure di rientro che prevedevano un prezzo esorbitante con tariffe triple e quadruple rispetto al solito. Per di più, vista l’assenza attuale di voli commerciali da Cuba all’Italia si aspetta il supporto dal Ministero degli Affari Esteri come avvenuto per altri 50mila europei rimpatriati gratuitamente con voli organizzati dalle proprie nazioni di competenza».