Trani pensa a candidarsi a Capitale italiana dei libri

TRANI - «Dopo esserci candidati a Capitale italiana della cultura sarebbe folle non farlo anche per ambire ad essere Capitale italiana del libro. È una bellissima idea che porteremo assolutamente avanti».

Così il sindaco, Amedeo Bottaro, accogliendo la proposta della libraia Rosangela Cito, titolare de La biblioteca di Babele, che ha lanciato l’idea che anche Trani concorra per il titolo di Capitale italiana del libro.

L'idea - Allo stato è vero che non vi sia ancora un bando formale per questo, ma c’è un disegno di legge molto chiaro a tale proposito e, di conseguenza, una città come Trani non vuole farsi trovare impreparata.

Del resto, stiamo parlando della città della biblioteca comunale Giovanni Bovio, fresca dei 150 anni di vita compiuti lo scorso 23 aprile, delle diciotto edizioni dei Dialoghi di Trani, delle cinque librerie e delle tante biblioteche settoriali, da quella diocesana a quella del Foro di Trani, passando per la Orienthalis presso il Polo museale.

Opportunità - Per il Comune di Trani, dunque, questa opportunità sarebbe autentico cacio sui maccheroni, con la prospettiva di portare avanti insieme, e di pari passo due candidature di massimo prestigio: «Questa a Capitale italiana del libro - commenta Bottaro - la vediamo benissimo per il fatto che abbraccia perfettamente lo spirito dell’altra candidatura. È una proposta che condividiamo pienamente sia perché si muove in un solco già tracciato, sia perché valorizza un settore centrale della Trani culturale. È chiaro che dobbiamo comprendere bene i tempi e le modalità del progetto, ma è certo che Trani, e non da oggi, svolge un ruolo centrale nello scenario culturale non soltanto regionale, ma nazionale, tale da farsi trovare assolutamente pronta per questi appuntamenti».

Le reazioni e gli Scenari - Secondo Vincenzo Covelli, titolare della libreria Miranfù insieme con Elisa Mantoni, «l’idea di candidare Trani a Capitale italiana del libro è frutto di un’audacia che, però, deve essere condivisa con tutta la rete culturale della città, a cominciare ovviamente dalle librerie. Abbiamo tutte esperienza e professionalità per portarla avanti, purché anche in questo caso si remi tutti dalla stessa parte, come si sta facendo per la candidatura di Trani a Capitale italiana della cultura 2021 o 2022. Peraltro - conclude - sarebbe un percorso che, anche se non dovesse portarci a vincere il bando, rappresenterebbe una enorme base di lavoro per il futuro, per favorire viepiù la diffusione della cultura e della lettura in città».

Le prospettive Per Lucia Perrone Capano, presidente dell’associazione La Maria del porto, organizzatrice dei Dialoghi di Trani, «la proposta di Rosangela Cito è molto bella e non la vedo neanche in alternativa a quella per la Capitale italiana della cultura. È una proposta di peso, come il bel progetto che l’accompagna, e speriamo in un esito positivo».

Peraltro, proprio i Dialoghi, nel 2009, hanno ricevuto il premio dal Ministero dei beni culturali quale «Miglior progetto nazionale di promozione del libro e della lettura», mentre da alcuni anni Trani è inserita nel circuito nazionale del Cepell «Città che legge».

A maggior ragione, quindi, i Dialoghi spingeranno fortemente verso questo possibile traguardo e lo faranno già dall’edizione 2020, che si vuole celebrare nel rispetto delle regole che intanto si stabiliranno in termini di distanziamento sociale e sicurezza dei partecipanti.

«Ben venga una proposta di promozione della lettura di questo tipo - conclude la presidente dell’associazione La Maria del porto, organizzatrice dei Dialoghi di Trani, Perrone Capano - Questo è un nostro uno dei nostri compiti e quindi, come associazione culturale, di certo collaboreremo volentieri perché si centri questo possibile traguardo».