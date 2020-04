Barletta, "Dai metti la gamba su di me": polemica sul consiglio comunale hot line

BARLETTA - Beffardamente improvvido fu il microfono lasciato aperto durante la seduta in streaming del consiglio comunale...

Sconcerto e Ilarità. E così, complice l’ora tarda, la clausura forzata da coronavirus, la stanchezza per la maratona consiliare, la rilassatezza domestica, attorno alle 2 della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, dai domicilii di alcuni rappresentanti istituzionali in collegamento (i lavori erano trasmessi anche in diretta tv) prima si sono sentiti urlare bruschi inviti a non addormentarsi («ueehh, svegliaaaa!!»), poi un più sussurrato, ma non meno sorprendente invito a portata delle orecchie di tutti a dare più comodo corso a un approccio nell’intimità di coppia.

E così, tra l’ilarità e lo sconcerto dei più, si è sentito dire: «Metti la gamba sopra di me...». E ancora: «Meh, metti la gamba su di me, che ti piace...». Chi ha pronunciato quelle parole smorza le pruriginose interpretazioni e fa sapere che di posizioni da tenere si trattava, ma semplicemente per stare più comodi seduti sul divano.

Sia come sia, l’episodio, intanto, ha assunto anche risvolti politici: «Quello che abbiamo ascoltato in occasione dell’ultimo consiglio comunale, per voce di un esponente dell'amministrazione - attaccano i componenti della segreteria cittadina del Partito democratico - è indegno e inaccettabile».

L’intervento del PD. «Non può esserci giustificazione alcuna per un rappresentante delle istituzioni che si abbandona a momenti “privati” nel bel mezzo dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche - aggiungono i rappresentanti Pd, Rosa Cascella, Antonio Gorgoglione, Antonio Diviccaro, Bruno Lattanzio, Ezia Bizzoca, Luca Lacerenza, Filomena Seccia, Antonio Comastri.

E poi: «Non possiamo in alcun modo sorvolare o far finta di niente. È venuto meno il rispetto nei confronti dei cittadini, sono state calpestate le Istituzioni e offese tutte le donne presenti in consiglio nell’adempimento del proprio ruolo. Chiediamo rispetto. La difficile situazione del Paese richiede, più che in altri momenti, decoro e sobrietà a coloro che sono chiamati a rappresentare i cittadini».

Le scuse ricieste. Di qui l’invito: «Per questo auspichiamo che l’assessore in questione abbia almeno la sensibilità di chiedere scusa alle cittadine e ai cittadini di Barletta. Qualora ciò non dovesse avvenire ci rivolgiamo al sindaco e al presidente del consiglio comunale affinché difendano rispettivamente l’onorabilità della Città di Barletta e il decoro del massimo organo rappresentativo, adottando gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’assessore, che con tale deplorevole comportamento, assunto durante lo svolgimento della più alta assise comunale, ha offeso e umiliato la cittadinanza tutta».