Bat, scuole chiuse per sanificazione

La sospensione delle attività didattico-amministrative delle scuole superiori per la sanificazione degli edifici è stata disposta dal presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, con l’obiettivo di prevenire possibili contagi da Coronavirus.

Gli interventi saranno compiuti a partire da domani alle ore 15, e fino alle 22 di lunedì 2 marzo. Si svolgeranno anche domenica dalle 7 alle 22.

Le scuole superiori della provincia, quindi, riapriranno agli studenti martedì 3 marzo.

Nell’ambito delle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, per sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo, per consentire un intervento di igienizzazione e sanificazione straordinaria dei 20 plessi scolastici cittadini, che sarà eseguito dall’azienda Amiu anche di domenica. Il primo cittadino precisa che «non è in corso alcuna emergenza sanitaria ma si stanno svolgendo attività di prevenzione così come raccomandato dalle circolari ministeriali».