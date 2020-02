Andria festeggia San Valentino con il Red Carpet dell'Amore

Oggi, venerdì 14 febbraio, alle 18.30, in occasione del San Valentino, si terrà ad Andria (Bt) il Red Carpet dell'Amore, format nato da un'idea di Ugo Autuori, già proposto in tante altre piazze, tra cui Capri e Napoli. Andria vivrà la sua festa degli innamorati in due momenti: alle 18, in viale Crispi, e alle 20 nella struttura del ristorante Tonnoconte con il gran galà, dove il pubblico avrà la possibilità di incontrare alcuni volti noti della tv, tra cui spiccano il conduttore Beppe Convertini, l'ex gieffina Mila Suarez, la Pupa della nuova edizione del programma di Italia 1 Angelica Preziosi, Ambra Lombardo direttamente dal salotto di Piero Chiambretti, e Samantha Ferrari. Ad arricchire l'evento la presenza di Sabino Matera e della poliedrica pugliese Floriana Rignanese, attrice e presentatrice. Una dedica speciale di questa prima edizione andrà ai bambini meno fortunati del centro Zenith di Andria.