Margherita di Savoia, sindaco vestito da boss per lo spot di Capodanno: interrogazione parlamentare

Lo spot con il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodisposto, vestito da boss mafioso per promuovere la festa di Capodanno in piazza, ha spinto i parlamentari di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato e Fabio Rampelli (vicepresidente della Camera) a presentare una interrogazione parlamentare prendendo le distanze dall’iniziativa assunta dal primi cittadino.

«Vorremmo dire al Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto - scrivono Gemmato e Rampelli - che la mafia non è uno scherzo e girare uno spot atteggiandosi a boss mafioso per pubblicizzare un evento di fine anno a Margherita di Savoia, perfino in una piazza che porta il nome di Carlo Alberto dalla Chiesa, è stato di pessimo gusto e rappresenta un messaggio pericolosissimo per la sua comunità».

