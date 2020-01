Trinitapoli, al via le operazioni di pulizia delle strade dai petardi inesplosi

«Nelle prime ore di questa mattina abbiamo provveduto alla bonifica delle vie cittadine dai botti inesplosi». Così, in una nota del Comune di Trinitapoli, il comandante di Polizia locale Giuliana Veneziano illustra l’operazione compiuta ormai tradizionalmente il primo dell’anno per garantire sicurezza e pulizia nelle strade.

Pineta, piazze e aree a maggiore densità abitativa sono state battute dagli agenti, accompagnati da un esperto di fuochi pirotecnici: i petardi inesplosi sono stati prelevati e fatti esplodere in sicurezza. E si è provveduto allo smaltimento dei bossoli esplosi, grazie all’intervento della ditta di igiene ambientale, che ha compiuto anche un giro di pulizia straordinaria delle vie del centro.