Andria, coltiva 23 piante di marijuana in cantina: denunciato 49enne

La polizia di Andria (Bt) ha perquisito la casa di un uomo di 49 anni, in pieno centro, sospettando che coltivasse marijuana. L'uomo non era in casa, ma c'era la compagna, estranea ai fatti, e gli agenti hanno potuto effettuare il controllo. Da una botola in bagno sono arrivati in cantina, dove hanno scoperto una serra artificiale perfettamente funzionante, con 23 piante di marijuana di circa 2 metri. La cantina era dotata di 2 aspiratori d’aria con relativi tubi di aspirazione, 4 lampade alogene da 600W cadauna complete di trasformatore, 2 deumidificatori, 1 timer ed 1 tubo estensibile per irrigazione collegato alla rete idrica. Trovato anche materiale per il confezionamento. L'uomo è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.