Bisceglie, liberate in mare il giorno di Natale 4 tartarughe Caretta Caretta

BISCEGLIE - Quattro tartarughe della specie «caretta caretta», rimaste imprigionate nei giorni scorsi nelle reti da pesca e issate a bordo di altrettanti pescherecci, sono state liberate, nel giorno di Natale, nelle acque antistanti il porto di Bisceglie. Le tartarughe furono recuperate da motopesca di Trani e Bisceglie e sottoposte a visite di controllo nel reparto di medicina veterinaria di Bari, rimesse in libertà ad opera dei volontari del Wwf che le avevano prese in consegna. Prosegue l’opera di sensibilizzazione dell’associazione ambientalista nei confronti delle marinerie per la salvaguardia di una specie in via di estinzione a causa della eccessiva antropizzazione del mare Adriatico. Una volta rigettate in mare dopo essere rimaste imprigionate nelle reti da pesca a strascico le tartarughe perdono infatti l’orientamento e si spiaggiano andando incontro alla morte.