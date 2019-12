Bisceglie, ecco il «MunezzaMap»: così si dà la caccia ai rifiuti abbandonati

BISCEGLIE - Terza tappa nel territorio biscegliese degli attivisti del Movimento Cinque Stelle nell’ambito dell’iniziativa “Munnezza Map” finalizzata a censire i casi di discariche di rifiuti a cielo aperto, che purtropo fanno da sgradevolissimo contorno al territorio.

Questa volta l’itinerario ha riguardato la contrada San Felice, passando per via San Pietro e via Vecchia Corato.

Le discariche abusive Le decine di discariche abusive sono state fotografate e “mappate”. “Prosegue l’attività di cittadinanza attiva sul territorio per evidenziare le criticità ambientali dell’agro biscegliese”, dice il consigliere comunale Enzo Amendolagine, portavoce del M5S. Anche questa volta, come fatto nelle due tappe precedenti, si è provveduto infine a trasmettere formalmente la mappa aggiornata dei siti compromessi dalla presenza di rifiuti agli organi e agli uffici comunali che si occupano di tale settore.

La “Munnezza Map” aggiornata è consultabile in internet nel link https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1YSK9zPO