Bisceglie, perseguita la ex con la scusa di vedere la figlia: arrestato

Un 33enne di Bisceglie (Bt), G.S., è stato arrestato per stalking perché con la scusa di vedere la figlia perseguitava l'ex compagna. I fatti sono durati circa un mese, e l'uomo è stato colto in flagrante dai carabinieri. Infatti il 33enne, visto che la serratura della porta di casa non era mai stata cambiata, era solito presentarsi in casa all'improvviso, chiedendo di vedere la bambina, ma in realtà cercando di riallacciare i rapporti con la ex, che però non voleva ricucire la storia. Era ossessionato dall'idea che lei potesse frequentare altre persone, le faceva continue scenate, e già quando erano insieme c'erano stati episodi di minacce di ucciderla o di sfigurarla con l'acido. L'uomo, il giorno dell'arresto, aveva tentato di introdursi due volte in casa della donna, anche attraverso la finestra. Lei aveva allertato i militari, che l'hanno discretamente vigilata, e hanno pizzicato l'uomo che la stava molestando, alla guida di un ciclomotore. Il 33enne si trova nel carcere di Trani.