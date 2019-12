Barletta, il Coni pubblica bando da 2 mln per i lavori dello stadio

BARLETTA - Il Coni ha pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dello Stadio 'Cosimo Puttilli' di Barletta. Lo rende noto l’amministrazione comunale, precisando che «si tratta di una procedura aperta, in modalità telematica, che ha per oggetto la realizzazione degli interventi di adeguamento a norma dell’impianto».

La stazione appaltante è Sport e Salute spa, per conto del Comune di Barletta proprietario dell’impianto, secondo le convenzione sottoscritte a tre, Coni compreso, nel novembre scorso. «L'importo dell’appalto, Iva esclusa, è pari a 2.213.451,68 euro, di cui oltre 40.000 euro sono per l'attuazione dei piani di sicurezza», prosegue la nota: «La durata dell’appalto è di 240 giorni a partire dalla consegna dei lavori. Il termine ultimo per presentare le offerte è fissato al 17 dicembre prossimo alle ore 12. Alle 14 dello stesso giorno è fissata l’apertura delle offerte».

«Si ringrazia il Coni per il rispetto i tempi - commenta il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito - ora abbiamo delle date precise e un orizzonte che rende sempre più concreto l’obiettivo di riapertura del Puttilli».