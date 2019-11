Compagnia Dialettale Biscegliese: la storia diventa argomento di una tesi di laurea

Un nuovo copione teatrale, rigorosamente in dialetto, è stato ideato e scritto dall’autore ed attore Pino Tatoli, per far continuare alla Compagnia Dialettale Biscegliese la meravigliosa avventura ultra-trentennale sul palcoscenico.

Una storia longeva di amicizia, di sano divertimento, con personaggi inventati e diventati quasi “reali” in città, e di cultura.

Tanto è stato sufficiente a far diventare un caso da tesi di laurea l’attività della Compagnia che nel periodo natalizio di ogni anno dal 1985 (anno in cui fu fondata ed esordì con la divertente “Locche locche se frecò la vermecocche”), cattura l’attenzione di centinaia di persone. Per cui la commedia va in scena in più repliche.

Infatti presso l’Università degli Studi di Torino il laureando Silvestro Di Pinto ha discusso: “Usi scrittori in un dialetto meridionale: il caso Bisceglie”, per il corso di laurea magistrale in scienze linguistiche. Ora la Compagnia Dialettale Biscegliese si appresta a tornare in gran forma nel Politeama Italia con l’esilarante commedia intitolata: “Andrà… ce vù tagghiò, pe re pezzòche te sia acchecchiò”.

Esordio il 29 novembre con repliche in programma il 30 novembre e il 1-6 e 7 dicembre. La regia è di Uccio Carelli, che indossa i panni dell’ormai noto Andrà. Con Tatoli (Bartelucce) come protagonisti immancabili ci sono l’inimitabile Francesco Di Bitetto (nonna Rosina), Mariangela Di Benedetto (Maria Di Dio), l’ottimo Ciccio Mastrodonato (Gianni Di Dio), Maristella Lupone (Rossana Di Dio), il presidente dell’associazione Vincenzo Lopopolo (Pantaleo Di Reda), il poeta Nicola Ambrosino (Alfonso), Antonella Di Chiano (Romina), il soprano Raffaella Montini (Pamela) e suo marito il noto artista Carlo Monopoli (Vincenzo).

E poi il bravo Franco Carriera (lo scarparo), Simona Lopopolo (Licetta), Sabrina Di Bitetto (la ragazza). Un sogno nel cassetto c’è sempre: rappresentare la commedia dialettale in piazza Vittorio Emanuele II durante la festa patronale in onore dei tre Santi.

Sarebbe il giusto e non insormontabile tributo che la città di Bisceglie possa dare alla Compagnia e che la Commissione organizzatrice non può negare, per una “pagina” che già fa parte della sua storia.