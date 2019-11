A Minervino Murge giunta troppo «rosa»: proteste

Troppe donne in giunta a Minervino Murge. Una sorta di eccesso di «quote rosa» operato dalla sindaca Lalla Mancini che ha scatenato polemiche. «Il rimpasto di giunta va rifatto» ha detto il consigliere comunale, Michele Melacarne, segnalando al Prefetto della Provincia Bat che «l’attuale composizione della giunta comunale in cui vi sono ben quattro componenti donna (la sindaca Maria Laura Mancini, le assessore Sabatina Sinisi, Maria Bellini, Marilena Schiavo), ed un solo uomo (Massimiliano Bevilacqua), viola il contenuto del comma 137 della Legge 56/2014 e l’art 51 della Costituzione. «Ebbene, a meno che la sindaca di Minervino non ritenga che il rispetto della legge e della Costituzione repubblicana sia un inutile orpello di cui poter fare a meno – conclude Melacarne - deve provvedere, senza indugio alcuno a rivedere la composizione della Giunta».

Di parere diverso la sindaca: «Ho operato avvalendomi delle risorse che ho nella mia maggioranza e sono tutte donne. Infatti due componenti della maggioranza, i consiglieri Brizzi e Melacarne non ne fanno più parte perché sono passati all’opposizione, il consigliere Nobile, assessore nella precedente giunta, è dimissionario, il consigliere Roccotelli ha rinunciato per altri motivi all’assessorato. Non ho voluto avvalermi di esterni, ma di persone della maggioranza di mia fiducia. In ogni modo ci rivolgeremo al Ministero dell’Interno per chiedere un parere».