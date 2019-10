Minervino Murge: grotte Dellisanti-Montenero, opportunità per il territorio

Riflettori puntati sulle grotte Montenero Dellisanti, scoperte nei pressi di Minervino quindici anni fa e non ancora valorizzate. Se ne parla oggi, domenica 27 ottobre in un incontro nell’ambito della venticinquesima edizione della sagra del fungo cardoncello, organizzata dalla Pro loco, nei saloni del Gal, alle 18,30. Relatore lo scopritore delle grotte, il geologo, prof. Ruggiero Maria Dellisanti.

“Cinquanta milioni di anni di storia geologica della Puglia – spiega Dellisanti - possono essere studiate, catalogate, analizzate nei minimi dettagli, grazie alle recenti scoperte di ipogei carsici appunto le grotte Montenero-Dellisanti.

Sei grotte carsiche, a cui recentemente si è aggiunta anche la settima scoperta denominata Macchia nera – Dellisanti 7, in località Penna Bianca, all’interno del Parco e anche questa in una ex cava, evidenziano tutta la magnificenza del sottosuolo carsico della Murgia Barese. L’intero abitato di Minervino poggia su una serie di cavità carsiche, di cui al momento censite in quarantasei ipogei sono state catalogate ed inserite nel catasto regionale delle grotte della Regione Puglia. Un paesaggio che si sviluppa tra gli anfratti, le ex cave e gli strati carbonatici della Murgia formando inghiottitoi, pozzi, grotte, caverne, cunicoli che puntellano il territorio e nei quali le formazioni carbonatiche adornano le pareti con stalattiti, stalagmiti, concrezioni cristalline di rara bellezza dalle forme più inusuali, come le infiorescenze e drappeggi carbonatici, abbellite da originali cristalli che si sviluppano vincendo la forza gravità.

La rilevante concentrazione degli ipogei,che proseguono nelle profondità di Minervino per oltre 80 – 100 metri, ha creato un sistema di cunicoli e stalattiti meravigliosi per intensità, al momento, meno belli di quelli visibili a Castellana Grotte, in grado di presentare un ” unicum ” dal punto di vista scientifico: diffusione delle grotte, altezza e distanza dal mare. Ciò permette di avanzare l’ipotesi dell’esistenza di un canyon sotterraneo ancora tutto da esplorare, sul fondo del quale potrebbe ancora scorrere un fiume carsico e sicuramente destinata a formare e scoprire altre segrete cavità nel sottosuolo di Minervino.

Per Dellisanti collegare il patrimonio carsico, attraverso la valorizzazione e diffusione delle cavità carsiche, come la creazione di un centro per la diffusione della speleologia che insegni a scendere e ammirare le bellezze del territorio può favorire un turismo sostenibile e la crescita occupazionale. Associare l’enogastronomia di eccellenza, con il turismo speleologico potrebbe favorire la nascita di un valore aggiunto, oggi mancante, in grado di risvegliare l’economia del territorio di Minervino.