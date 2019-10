Trinitapoli, vandali nella cappella di famiglia del vicesindaco: si pensa a intimidazione

Hanno usato una scala in legno lasciata dai proprietari di una cappella per scavalcare un muretto nella parte posteriore, quella più facilmente accessibile: in questo modo ignoti si sono introdotti nel cimitero di Trinitapoli e hanno raggiunto e danneggiato la cappella di famiglia del vicesindaco del comune ofantino. E’ accaduto la scorsa notte e a renderlo noto è il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, a capo di una coalizione di centrodestra a cui partecipano appartenenti a movimenti legati alla società civile, proprio come la sua vice, il medico Maria Iannella.

Il sindaco definisce l’accaduto un «atto intimidatorio» e lo collega all’impegno della sua vice per l’affidamento del servizio sul «Dopo di noi», per il quale il Comune sta per avviare una gara. «Non è la prima volta che qualcuno si introduce nel cimitero - ha spiegato Di Feo - ma negli altri casi era per trafugare vasi, oggetti in ottone, invece questa volta è stata presa di mira solo la cappella della dottoressa Iannella, dove sono sepolti i suoi genitori e nulla è stato portato via». Di Feo poi si sofferma sulla tempistica dell’accaduto. «Il fatto che proprio ieri Iannella abbia pubblicato su Facebook un video col quale promuoveva l'affidamento di quel servizio importantissimo per le persone con disabilità e malattie gravi che con la morte dei genitori hanno bisogno di essere seguite e curate e che questo sia al centro di una pesante polemica politica con le opposizioni - ha aggiunto - è una strana coincidenza, speriamo sia fatta chiarezza».

Il primo cittadino ha allertato il prefetto e i carabinieri oltre al comando di polizia municipale, sul versante politico, invece, ha lanciato un appello, «Abbassiamo i toni!».