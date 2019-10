Barletta, campo di gioco non omologato: chiuso lo stadio «Simeone»

BARLETTA - Un’altra struttura sportiva chiusa in città. Da alcuni giorni è chiuso, inaccessibile all’utenza sportiva, lo stadio comunale e velodromo «Lello Simeone» di via Libertà. Si allunga così l’elenco degli impianti sportivi cittadini chiusi e al momento non disponibili.

Difatti, il «Simeone» si aggiunge allo stadio Puttilli (chiuso da oltre quattro anni per lavori di ampliamento e ristrutturazione) e al PalaDisfida «Mario Borgia» (chiuso dallo scorso maggio perchè posto sotto sequestro giudiziario a causa di incidente occorso ad un giovane tesserato di una società di arti marziali).

Una «lista nera» che non fa onore a Barletta, una città con una prestigiosa e storica tradizione sportiva che vanta un illustre concittadino: il compianto Pietro Paolo Mennea, colui che conquistò record mondiali e medaglie d’oro, portando il nome di Barletta alla ribalta internazionale.

Proprio Mennea, lo ricordiamo, iniziò i primi passi nell’atletica allo stadio Simeone. Proprio su quella pista si vide il talento di colui che divenne campione olimpico, entrando negli annali storici di sempre dell’atletica leggera, quindi nella velocità, con quel record di 19’72” nei 200 metri conquistato il 12 settembre 1979 a Città del Messico e che è durato ben 17 anni!

Oggi lo stadio-velodromo «Simeone» è un impianto fatiscente, ai limite della funzionalità. È stato chiuso su disposizione, quindi interdetto all’uso, ad opera del competente organo regionale della Figc (federazione calcio) perchè il terreno di gioco non è omologato e manca la completa ristrutturazione dei servizi (spogliatoi, bagni e docce). Omologazione scaduta nel novembre 2016: all’epoca fu concessa una proroga di tre mesi, sino al febbraio 2017, a condizione che venissero eseguiti i lavori e le opere di ristrutturazione sia del terreno di gioco (che, ricordiamo, è in terra battuta) e sia degli spogliatoi e servizi igienici. Ma da quella data non risulta essere stato operato alcun intervento. Di qui la decisione della Figc regionale di chiudere l’impianto e inibirne l’uso. Anche del velodromo.

Al Comune, la notizia della chiusura dello stadio-velodromo «Simeone» è stata comunicata da alcuni rappresentanti delle società di calcio giovanile che già hanno iniziato l’attività agonistica e ufficiale, per cui vi è la necessità che si intervenga con una soluzione alternativa. A proposito, le società in questione hanno chiesto al Comune l’autorizzazione di poter disputare le partite dei campionati provinciali allo stadio Manzi-Chiapulin, unico impianto disponibile. La richiesta riguarderebbe il lunedì, giorno in cui le associazioni e società che ne fanno uso non lo utilizzano. Ma dal Comune han fatto sapere che l’autorizzazione potrà essere formalizzata solo in presenza di una comunicazione ufficiale della chiusura del «Simeone» - appunto - da parte della Figc! Di conseguenza, le società di calcio giovanile dovranno optare per campi fuori città, sobbarcandosi ulteriori oneri e disagi organizzativi.