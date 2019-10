«Libero Corpo»: a Bisceglie Regione Puglia finanzia corso di formazione per danzatori professionisti

Nasce il nuovo corso di formazione per danzatori professionisti Libero Corpo, finanziato dalla Regione Puglia, in partenza a novembre a Bisceglie (Bt). Il corso, che nasce da un progetto congiunto tra AGROMNIA, Ente di Formazione Professionale, e la Compagnia Menhir, custode delle attività di danza del Teatro Garibaldi di Bisceglie, diretto da Carlo Bruni, è una grande occasione per studiare danza rimanendo in Puglia.

Con Libero Corpo, infatti, si avrà l'opportunità di studiare per 900 ore gratuitamente con coreografi provenienti dall'Europa e dal bacino del Mediterraneo, e al termine dei moduli didattici svolgere uno stage all'estero in compagnie e teatri partner del progetto. Il progetto è aperto a giovani pugliesi under 35, disoccupati o inattivi, che potranno candidarsi fino al 31 ottobre ed entrare a far parte di una classe di 20 studenti. Informazioni e approfondimenti allo 080/9648033, scrivendo a formazione@agromnia.it o consultando il sito www.agromnia.it. La scadenza per le iscrizioni è fissata alle ore 18 di giovedì 31 Ottobre 2019. È previsto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici per lezioni e stage in regione; rimborso viaggio, vitto e alloggio per stage all’estero.

Elemento distintivo e innovativo del corso saranno i 14 atelier di creazione coreografica, con docenti provenienti da 8 paesi dell'Europa e del Mediterraneo, che permetteranno agli allievi di qualificarsi come danzatori attraverso un esercizio quotidiano e rigoroso alla tecnica e alla creatività. I partner coinvolti per gli atelier coreografici saranno Virginia Heinen (Francia/Germania), Stephen Delattre (Germania), Michele Di Stefano (Italia) Leone d’Argento 2014 della Biennale Danza di Venezia, Roberta Ferrara (Italia), Roberto Zappalà e Fernando Roldan Ferrer (Italia/Spagna), Omar Rajeh (Libano), Daniele Albanese (Italia), Maud de la Purification (Francia), Sanna Myllylahti (Finlandia), Francesco Scavetta (Svezia), Giulio De Leo (Italia), Alessandro Sciarroni (Italia) Leone d’Oro 2019 della Biennale Danza di Venezia, Albert Quesada (Belgio/Spagna) e Giorgia Maddamma (Italia).

Con l’obiettivo di accrescere le opportunità lavorative nel settore della danza contemporanea, seguiranno 450 ore di stage in Puglia, in Italia e all’estero, nelle realtà produttive o formative da cui provengono i coreografi partner.