Barletta, 17enne con marijuana e cocaina in casa: arrestato

La polizia di Barletta ha arrestato un giovane di 17 anni, residente nel rione Borgovilla, e già con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti dopo aver notato un andirivieni inusuale nell'abitazione del minore, hanno effettuato un controllo e trovato 180 grammi di marijuana, tra cui 32 dosi già confezionate e pronte alla vendita, e 32 cipolline di cocaina (11 grammi). Trovato anche il materiale per il confezionamento e 465 euro in contanti. Il ragazzo è stato portato nell'Istituto Penale per i Minorenni Fornelli di Bari.