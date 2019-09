Andria, nega precedenza e viene accoltellato davanti a moglie e figlia: muore 28enne

Una lite per una mancata precedenza è finita in tragedia in serata ad Andria, nella zona periferica di via Puccini. Intorno alle 18.30 si è consumato il fatto: il diverbio prima è inizito a parole, poi degenerato nell’accoltellamento di un 28enne di Trani, che è morto per un unico fendente che gli ha reciso l’aorta all’altezza del cuore. Il responsabile è scappato: indaga la polizia. Il tutto è accaduto sotto gli occhi della moglie e della figlia di 5 anni dell’uomo, che hanno assistito alla scena. L’uomo è morto in ospedale: per i soccorritori non c’è stato niente da fare.