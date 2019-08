Asl Bat, via il Dipartimento infermieri: insorge l'Ordine

L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) della provincia Bat punta il dito sulla locale Asl, imputandogli di cancellare il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, con una «revoca contenuta nella delibera n.1445 dell’1 agosto a firma del direttore generale, avv. Alessandro Delle Donne», che «priva la Bat della governance delle professioni sanitarie». L’Opi provinciale chiede così «la modifica della delibera con il ripristino del Dipartimento e con l'attivazione delle procedure di reclutamento dei Dirigenti Infermieri».

Per il presidente Opi Bat, Giuseppe Papagni, «non è possibile» privare del Dipartimento «tutti i professionisti sanitari e le figure di supporto dell’assistenza afferenti alle professioni dell’Area Infermieristico/Ostetrica, Tecnica Professionale, della prevenzione e della riabilitazione che rappresentano e superano il 70% dei professionisti sanitari in attività per la Asl Bat».

«Noi riteniamo importante - conclude Papagni - il ripristino del Dipartimento delle professioni sanitarie, confidiamo in una pronta risposta del direttore generale affinché accolga le nostre riflessioni».