Barletta, ripresa erogazione idrica dopo rottura condotta

Aqp comunica che «sono terminati i lavori di riparazione della condotta idrica di viale Vittorio Veneto, a Barletta» e che «il ripristino dell’abituale pressione nella rete - si legge in una nota - sta avvenendo gradualmente e proseguirà nelle prossime ore della mattinata».

E’ stata così riparata la condotta che alimenta il centro di Barletta, danneggiata da «lavori di Italferr per la realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale», che ieri "hanno causato una rottura improvvisa».

Di conseguenza, l'erogazione idrica era stata «sospesa in tutto l’abitato. Tutta la struttura AQP ha lavorato ininterrottamente per il ripristino del servizio. Disagi, in via di risoluzione, sono avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o - conclude Aqp - con insufficiente capacità di accumulo».