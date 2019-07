Barletta, salta condotta durante lavori ferroviari: niente acqua in centro

Improvvisa interruzione idrica a Barletta a causa, sottolinea Acquedotto Pugliese, dei lavori di Italferr per la realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale, che hanno causato una rottura improvvisa della importante condotta (diametro 50 centimetri) di viale Vittorio Veneto, che alimenta il centro della città.

Sono state predisposte quattro autobotti, perché "l'erogazione idrica è sospesa in tutto l’abitato. I tecnici di Acquedotto Pugliese, prontamente intervenuti sul posto - si legge in una nota - lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, attualmente previsto per la tarda mattinata di domani. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione». Le autobotti sono state dislocate una in via Vittorio Veneto (altezza Stadio Comunale), due in Piazza Caduti in Guerra e una in piazza Roma.