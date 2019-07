Barletta, degrado in via Bellini: scatta denuncia al Noe

BARLETTA - Sospetta presenza di amianto nei rifiuti abbandonati ad angolo dello sterrato della strada incompiuta di via Bellini, nel quartiere Borgovilla: c’è una denuncia al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari depositata presso la locale Compagnia dei Carabinieri. L’iniziativa è stata intrapresa dal presidente provinciale Bat del partito di Italia in Comune, Grazia Desario.

«Ho appreso da un articolo di denuncia apparso lo scorso 4 luglio sulla Gazzetta del Mezzogiorno, edizione del Nord barese - scrive nell’esposto - di una situazione di degrado in via Bellini, nel quartiere Borgovilla». «Da cittadina residente nella zona e da esponente politico - prosegue Desario - ho fatto un sopralluogo per verificare personalmente quanto descritto nell’articolo in oggetto e ho riscontrato la presenza di una discarica di rifiuti, materiale di risulta da cantieri e lastre di eternit».

«Di qui - riferisce la presidente Bat di Italia in Comune - ho scattato alcune foto che ho pubblicato sul mio profilo Facebook, invitando il sindaco e l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti e bonificare l’area onde evitare un preoccupante rischio sanitario per gli abitanti di quell’area».

«Non un cenno all’invito da parte del sindaco, dell’assessore delegato e del dirigente di competenza - denuncia Desario - e nei giorni successivi ho continuato a verificare se ci fosse stato qualche intervento, ma ad oggi, nonostante altri articoli pubblicati a mezzo stampa e sollecitazioni sui sociale, tutto è rimasto immutato».

Di qui, alla luce di quanto esposto, la presidente Desario chiede al Noe Carabinieri di Bari di «provvedere ad una verifica e alle eventuali inadempienze da parte degli organi preposti a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente».

Sono esattamente dieci i giorni trascorsi dalla denuncia sulle pagine della Gazzetta e nessuno, sottolineamo nessuno, si è degnato di intervenire per rendersi conto della situazione di degrado. Assoluta indifferenza da parte delle istituzioni e organi preposti alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini. Se quelle lastre siano di eternit (amianto) o no, almeno qualcuno intervenga per dare una risposta. Inoltre, amianto a prescindere, la vergogna è la discarica a cielo aperto che vige nello sterrato della più volte citata strada incompiuta di via Bellini.