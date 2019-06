Barletta, arrestato in stazione un 22enne: aveva droga

Barletta: La Polizia di Stato arresta in stazione un giovane per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta, con la collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato, hanno arrestato uno studente 22enne barlettano per detenzione di sostanze stupefacenti. Al suo passaggio nel sottovia, il cane antidroga “Faro” si è avvicinato e si è seduto restando immobile: tipica reazione di un poliziotto a quattro zampe quando fiuta che qualcosa nonfa.

Il giovane, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 2 bustine in cellophane, contenenti gr. 3,1 cadauna di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché della somma di euro 1162,00, suddivisa in banconote di vario taglio.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione del fermato, dove sono stati rinvenuti altri 100 grammi circa di marijuana, la somma di euro 225,00 e materiale per il confezionamento di dosi singole di stupefacente (bilancini di precisione, forbice, nastro adesivo, un trita erba, un rotolo di bustine in cellophane, un apparecchio per saldatura a caldo per la sigillatura delle bustine, un apparecchio lancia-fiamma di costruzione artigianale).

Il 22enne, che non è noto alle forze dell'ordine, è stato rinchiuso nel carcere di Trani.