Barletta, 4 baby spacciatori in zona del Castello. In manette anche 25enne

I poliziotti del Commissariato di Barletta hanno arrestato Savino Lattanzio, 25 anni, incensurato, fermato per un controllo in Corso Vittorio Emanuele e trovato in possesso di 11 dosi di cocaina: l'uomo è stato posto ai domiciliari.

Nell'ambito di altri servizi antidroga, soprattutto nella zona dei giardini del Castello Svevo di Barletta, luogo di aggregazione giovanile, gli agenti hanno individuato 4 pusher, tre minorenni ed una ragazza di 19 anni, che a bordo di grosse bici elettriche si spostavano lungo le vie cittadine per spacciare sostanze stupefacenti.Un 16enne, controllato in Via E. De Nicola, è stato trovato in possesso di 9 dosi di “Marijuana”. Un 17enne, fermato in via De Gasperi, è stato trovato in possesso di 12 cipolline contenenti Cocaina, una bustina contenente Marijuana e la somma di euro 40, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio; la droga era stata nascosta all’interno del manubrio della bici elettrica condotta dal giovane.

Un altro giovane di 17 anni è stato sottoposto a controllo di polizia in via Boccasini ed è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti, complessivamente, 5 grammi circa di marijuana e 5 dosi di cocaina.

Una ragazza di 19 anni, infine, sottoposta a controllo presso i giardini del Castello Svevo di Barletta, è stata trovata in possesso di 28 pezzi di hashish e della somma di 90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La ragazza ed i tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.