Trani, le strade cittadine tra degrado e incuria

TRANI - Forse un candidato sindaco, che si presenti promettendo i cittadini che rifarebbe tutte le strade, vincerebbe al primo turno con il 100 per cento dei consensi.

Ciò sarebbe oggettivamente impossibile, ma non è altrettanto accettabile vedere le strade di Trani nelle condizioni in cui si trovano: infatti, ad ogni pioggia, diventano come il tonno della pubblicità che si taglia con un grissino.

Qual è, dunque, lo stato dell’arte? Perché, ancora oggi, non si comprende se l’appalto pluriennale in favore dell’impresa esecutrice Pama, di Barletta, sia ancora in essere e, laddove si stia protraendo, in quale misura fino a quando? Chi fa i rifacimenti e chi le colmature? Chi deve fare che cosa?

«Per risolvere il problema delle strade di Trani avremmo bisogno almeno di 3/4 milioni di euro - risponde il sindaco, Amedeo Bottaro - che non abbiamo. Quindi, evidentemente, quello che c’è da fare ogni anno è, da un lato, impegnare delle somme per rifare alcune strade, dall’altro tamponare colmando le buche. Bisognerà muoversi su questi binari paralleli fino a quando la maggior parte delle strade saranno state rifatte».

Va da sé che, per come prospettato, le buche da Trani scomparirebbero fra molti anni, e Bottaro lo conferma: «È un processo lungo, ma l’importante è, ogni anno, fare quello che probabilmente non si è fatto in passato, vale a dire destinare una somma maggiore per il rifacimento delle strade ed una minore per chiudere le buche».

Quanto al precedente bando, aggiudicato alla Pama, «finalmente quella gara, che era stata impostata malissimo - ammette Bottaro - è terminata. L’ho detto agli uffici e l’ho anche messo per iscritto: quel contratto non andava fatto in quel modo, prevedendo di fare solo quelle strade previste nel capitolato e non la manutenzione annuale delle strade, un’autentica follia».

L’ultimo intervento ha riguardato l’ex 74ma strada a denominarsi, oggi via di Villa Friuli, i prossimi saranno a cura di un altro aggiudicatario, poiché «sono state aperte le buste - fa sapere il primo cittadino - a fronte delle quali verranno aggiudicati nuovi lavori di rifacimento strade per 250.000 euro. Il contratto si sottoscriverà entro i 45 giorni previsti per legge e poi partiremo subito con i lavori».

Il dirigente dell’Ufficio tecnico, in ogni caso, «lo scorso 31 dicembre ha emanato una nuova determina a contrarre - riferisce Bottaro - per altri 250.000 euro, per il rifacimento di altre strade. Quindi, di fatto, nel 2019 rifaremo strade per mezzo milione di euro e non ci fermeremo a questi lavori».

Con altri fondi già disponibili, infatti, a completamento del nuovo rondò di via Istria, donato da un privato e per ultimare il quale mancano solo i segnali, sarà rifatta la pavimentazione tutto intorno e nel tratto di via Falcone che si congiunge a quella rotatoria.

L’altra mattina, invece, sono state nuovamente asfaltate via Cilea e via Mascagni, in virtù di un accodo con un con 2i rete gas a margine dei lavori di metanizzazione nella vicina zona di Capirro.

Infine, con altri 30mila euro già disponibili, partiranno nuovi lavori di colmatura di buche nei luoghi in cui la pioggia ha determinato i danni maggiori.